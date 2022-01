Denon lanceert DHT-S517: 3.1.2 soundbar met Dolby Atmos

Denon komt met de DHT-S517 soundbar met subwoofer. Volgens de fabrikant levert de 3.1.2-opstelling van deze soundbar een echte bioscoopbeleving dankzij de Dolby Atmos 3D Surround Sound. Dit model is uitgerust met zeven krachtige drivers. Zo heb je tweeters en midrange drivers voor het linker- en rechterkanaal, een speciale driver voor het middenkanaal en twee naar boven gerichte drivers. De subwoofer moet bijdragen met een imponerende bas.

Puur-modus op de Denon DHT-S517

De soundbar beschikt ook over bluetooth, dus je kunt direct muziek streamen vanaf je smartphone. De soundbar zelf beschikt over drie verschillende geluidsmodi, namelijk film, nacht en muziek zodat je bij iedere gelegenheid het beste geluid kunt kiezen. Wil je helemaal geen surround processing en andere aanpassingen? Kies dan de Puur-modus. Deze modus moet de puurste muziekervaring bieden.

De soundbar lijkt vrij klein op de foto’s, maar is met een breedte van 105 centimeter toch een vrij aardig formaat. Dankzij de hoogte van 6 centimeter moet dit model onder de meeste televisies kunnen staan. De diepte is 9,5 centimeter. De voorkant is voorzien van een luxe ogende stof.

Advertentie

De Denon DHT-S517 beschikt over HDMI eARC en over Dialogue Enhancer. Met deze laatste technologie worden stemmen duidelijker weergegeven en kan spraak zelfs op een apart niveau ingesteld worden, onafhankelijk van de rest van het volume.

Prijs en beschikbaarheid

De Denon DHT-S517 soundbar met draadloze subwoofer wordt geleverd met een afstandsbediening, hdmi-kabel en een optische kabel. De soundbar is binnenkort verkrijgbaar voor 399 euro.

Lees meer over Denon.