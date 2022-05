Denon introduceert PMA-1700NE en PMA-900HNE geïntegreerde versterkers

Denon PMA-1700NE

De PMA-1700NE geïntegreerde versterker biedt 140 watt per kanaal. De versterker komt met aansluitmogelijkheden voor zowel analoge als digitale bronnen. Vinyl liefhebbers kunnen profiteren van de moving magnet als moving coil-ingang voor platenspelers. Anderen zullen de optische en coaxiale digitale ingangen voor andere apparaten, zoals tv-geluid en integratie van mediaspelers, op prijs stellen. De PMA-1700NE biedt ook ondersteuning voor digitale muziek met hoge resolutie tot 11,2-MHz DSD en 384-kHz/32-bit via de USB-B ingang, gekoppeld aan een nauwkeurige master clock en een DAC die jitter effectief onderdrukt. De uitgangen zijn A/B luidsprekeraansluitingen en een subwoofer pre-out.

De PMA-1700NE is gebouwd met het oog op een lange levensduur. De versterker heeft een trillingsbestendig ontwerp voor maximale isolatie en bestaat uit premium onderdelen, waaronder een elektronische volumeregeling voor een soepele, kanaal-lineaire aanpassing van de uitgangsniveaus. Vergulde luidsprekeraansluitingen en analoge broningangen voorkomen corrosie en zorgen voor betrouwbare verbindingen.

Denon PMA-900HNE

De PMA-900HNE is de eerste HEOS Built-In geïntegreerde netwerkversterker van Denon. De PMA-900HNE is bedoeld als middelpunt van je woonkamer. Deze versterker is uitgerust met een geavanceerd versterker ontwerp met een vermogen van 85-watt per kanaal en een extra grote voeding. De PMA-900HNE maakt streamen gemakkelijk dankzij de wifi-netwerkverbinding, die toegang biedt tot de content van populaire internet-providers, maar ook het gemak biedt van AirPlay 2, Bluetooth en het streamen van audio in verschillende ruimten via HEOS Built-in. De PMA-900H is compatibel met digitalehoog resolutie audiobestanden, zoals ALAC, FLAC en WAV lossless bestanden van maximaal 24 kHz/192-bits, evenals DSD 2,8MHz en 5,6MHz muziekbestanden (het SACD-formaat).

Denon DCD-900NE

De Denon DCD-900NE CD-speler is ontwikkeld om de PMA-900HNE aan te vullen, waarmee een complete stapeling ontstaat die elk type digitale muziek kan afspelen. Engineers van Denon hebben de meest geavanceerde AL32 Processing Plus digitale signaalverwerking en filtering ingebouwd. De DCD-900NE heeft een geïntegreerde USB-poort die hoog resolutie weergave in ondersteunt tot PCM 192kHz/24bits en DSD 2.8MHz/5.6MHz. Het trillingsbestendige ontwerp beschermt de speler tegen ongewenste bewegingen.

Prijzen

De PMA-1700NE zal beschikbaar zijn vanaf juni 2022 voor € 1999.

De DCD-900NE zal beschikbaar zijn vanaf juni voor € 499.

De PMA-900HNE zal beschikbaar zijn vanaf juli voor € 999.