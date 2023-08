Denon brengt DRA-900H 8K-receiver op de markt

De DRA-900H biedt een moderne variant op de klassieke stereo-installatie met de toevoeging van nieuwste HDMI-technologie aan de DRA-800H. De nieuwe receiver is het hart voor een tweekanaals home entertainment-installatie.

De DRA-900H is een 2.2-kanaals av-receiver. Met discrete high-current eindversterkers die tot 145 W per kanaal leveren, laat de nieuwe AVR je stereoluidsprekers volgens het bedrijf zelf een gedetailleerd, nauwkeurig en impactvol geluidsbeeld voor zowel muziek als films leveren. Voor een goede beeldkwaliteit en gamen zonder latentie zijn drie van de zes HDMI-ingangen en één uitgang speciaal voor 8K-video gereserveerd en wordt eARC-connectiviteit ondersteund om je tv gemakkelijk aan te sluiten.

De receiver beschikt over de mogelijkheid om twee paar speakers aan te sluiten, zodat je kunt schakelen tussen speakerpaar A en speakerpaar B, parallelle geluidsweergave of bi-wiring, en dubbele subwooferuitgangen voor een evenwichtige lagetonenweergave in de hele ruimte. Naast een aantal geavanceerde HDMI-ingangen zorgen de cd-, phono-, USB-, Bluetooth-, DAB+/FM-, HEOS Music- en TV Audio-ingangen ervoor dat je van je muziek, films of gamesoundtracks kunt genieten zoals en wanneer jij dat wilt.

Overal in huis muziek in hoge resolutie streamen is mogelijk met behulp van HEOS Built-in technologie. De DRA-900H kan draadloos muziek streamen tussen compatibele HEOS-componenten, van populaire muziekstreamingdiensten zoals Spotify, Amazon Music HD, Tidal en meer, via andere speakers met HEOS. Met ondersteuning voor ALAC, FLAC en WAV tot 192kHz/24-bit, evenals 2,8/5,6 MHz DSD-bestanden, kun je ook genieten van een hoogwaardige geluidskwaliteit, draadloo via wifi, Bluetooth en Apple AirPlay 2, of via de USB-poort van de AVR.

De DRA-900H is vanaf eind september voor €899.00 verkrijgbaar via erkende Denon-dealers.