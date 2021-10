De Townus staat volgens de farikant zelf voor eigentijds design gecombineerd met de elementen van de natuur, getuige de verwijzingen naar het Taunus gebergte in Duitsland waar de fabrikant al 49 jaar met zijn speakers maakt.

De naam Townus is een woordspeling van Taunus en Town en verbindt de moderne stadsbewoner met de oorsprong van de luidspreker en het landelijke karakter van Canton. De tijdloze vorm met afgeronde hoeken, gecombineerd met hoogwaardige technische componenten, maken van de nieuwe Townus luidsprekers een serie die flexibel kan worden ingezet. Townus is beschikbaar in drie afwerkingen: mat wit, pianolak en walnoot.

De vergulde schroefklemmen met aansluitbus voor kabeldoorsnedes tot 10 mm² bieden maximale geleidbaarheid en garanderen volgens Canton een langdurig stabiel contact. De aansluitklem, die gelijk ligt met de achterwand, moet zorgen voor een uniform uiterlijk en is uitgerust met hoogwaardige componenten.

Advertentie

De akoestisch neutrale stoffen grills in zwart kleven met een magneet op de speaker en verbergen het directe zicht op de techniek wanneer dat nodig is. De ovale afdekkingen nestelen zich discreet op de baffles en zorgen met het nieuwe design voor een rustige en tegelijkertijd dynamische uitstraling. Voor een indrukwekkende basrespons en maximale basdynamiek wordt de Townus Sub 12 actief voorwaarts gerichte subwoofer aangevuld met de luidsprekers uit de Townus-serie – afgestemd op de akoestiek en de technologie van de modellen. De versterker en het 300 mm subwooferchassis van titanium, evenals de naar beneden gerichte passieve conus, maken de basprestaties mogelijk.

Kenmerken

Tweeter: conus van keramiek

Middentoner: titanium conus

Magnetische te bevestigen ovale roosters met stoffen bekleding

Grote afrondingen van kastranden om randreflecties te voorkomen

Direct onder de Vento serie geplaatst

Vervangt de Chrono SL en Chrono serie

Elegante en slanke behuizing

Uitvoeringen: hoogglans zwart, satijn wit, walnoot fineer (meerprijs)

Prijzen