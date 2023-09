Bowers & Wilkins lanceert Px7 S2e hoofdtelefoon

De nieuwe Bowers & Wilkins Px7 S2e is de nieuwste toevoeging aan het portfolio van premium hoofdtelefoons, die zijn ontwikkeld met de True Sound-filosofie in gedachten.

De sleutel tot de nieuwe geluidskwaliteit van de Px7 S2e is het feit dat Bowers & Wilkins de DSP-engine voor de digitale signaalverwerking uitgebreid heeft geoptimaliseerd zodat het geluid van allerlei soorten muziek, waaronder geschikte streamingdiensten met een 24-bits high-res geluidskwaliteit, optimaal wordt weergegeven. Ook de Px7 S2e maakt gebruik van drivers van 40 mm, die speciaal zijn ontworpen voor de eisen van het luisteren via een hoofdtelefoon. De drivers zijn ook zorgvuldig onder de juiste hoek in de oorstukken geplaatst. Zo ontstaat een constante afstand ten opzichte van het oor van de luisteraar vanaf elk punt op het oppervlak van elke driver.

De Px7 S2e combineert zijn verbeterde digitale signaalverwerking en driverconfiguratie met de draadloze aptX Adaptive-technologie van Qualcomm om de draadloze muziekoverdracht van compatibele telefoons, tablets en computers automatisch te optimaliseren. Ook USB-C en 3,5 mm kabelverbindingen worden ondersteund; beide types kabel zitten in de etui die bij het product wordt geleverd.

De Px7 S2e is uitgerust met ruisonderdrukkingstechnologie om ongewenste geluiden buiten te houden zonder concessies te doen aan de muzikaliteit. Zes high-performance microfoons werken samen voor de beste resultaten. Twee microfoons meten de output van iedere driver, twee reageren op externe omgevingsgeluiden en twee bieden verstaanbaarheid dankzij de verbeterde ruisonderdrukking voor heldere gesprekken.

Evenals alle andere recent door Bowers & Wilkins geïntroduceerde hoofdtelefoons werkt de Px7 S2e rechtstreeks met de Bowers & Wilkins Music App voor controle en configuratie. Met de Music App koppel je de Px7 S2e aan allerlei Bluetooth-enabled apparaten of stem je het geluid af met behulp van aanpasbare EQ. Daarnaast schakel je er de transparante modus van de ruisonderdrukking mee in of uit. Hiermee laat je meer of minder geluiden van buitenaf binnen. Tot slot kun je met de app ook het batterijniveau van de hoofdtelefoon monitoren. De Music App maakt ook direct muziek streamen vanaf compatibele streamingplatforms, zoals Deezer, last.fm, NTS Radio, Qobuz, TIDAL en TuneIn, mogelijk en binnenkort worden er meer muziekdiensten toegevoegd.

De bedieningsknoppen op elke oorschelp bieden volledige controle, ook zonder de app, waaronder de mogelijkheid om met één druk op de knop via de Px7 S2e de spraakassistent van je telefoon te starten. De hoofdtelefoon biedt een batterijduur van 30 uur en een snelle laadbeurt van 15 minuten levert tot zeven uur extra luistertijd op. Gebruikers van Android-apparaten kunnen ook profiteren van Google Fast Pair, met automatische ondersteuning voor Google’s Find My Device-service mocht je je hoofdtelefoon niet meer kunnen vinden.

De Px7 S2e is leverbaar in vier afwerkingen: Anthracite Black, Ocean Blue, Cloud Grey en Forest Green. Bij alle uitvoeringen zijn bepaalde details zorgvuldig herzien en hoogwaardige materialen toegepast met het oog op comfortabel, langdurig luisteren. Ook het nieuwe model oogt slank, is licht van gewicht en heeft luxe oorkussens met traagschuim die zacht om je oren sluiten voor meer comfort. De Px7 S2e is vanaf 19 september voor €429 verkrijgbaar.