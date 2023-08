Bowers & Wilkins introduceert nieuwe 600 Series S3

De nieuwe serie bestaat uit vier modellen: de vloerstaande 603 S3, de standmount 606 S3, de boekenkastluidspreker 607 S3 en de HTM6 S3, een middenluidspreker speciaal voor een thuisbioscoop. Elk model is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, waaronder eiken, wit of zwart, plus nog een kersenhouten afwerking die alleen leverbaar is voor de APAC-markten. Een nieuwe FS-600 vloerstandaard in het zilver of zwart rondt de serie af. Alle nieuwe modellen zijn ervoor ontworpen om optimaal in verschillende combinaties binnen een 600 Serie S3 Home Theatre-systeem samen te werken, perfect geïntegreerd met de speciale HTM6 S3 middenluidsprekers en een ASW608 of ASW610 actieve subwoofer.

Bowers & Wilkins ontwikkelt en produceert de belangrijkste luidsprekercomponenten zelf en rolt deze technologieën geleidelijk aan over meer producten uit. Deze benadering is ook toegepast op de nieuwe 600 Serie S3 modellen. Veel van de nieuwe componenten zijn afgeleid van de 700 Serie S3 en in een opnieuw ontworpen en verbeterde kastconstructie ingebouwd. Het belangrijkste nieuwe element van de nieuwe 600 Serie S3 is de Titanium Dome. De nieuwe tweeter bestaat uit twee delen. Het hoofddeel is de dunne en lichte, maar tegelijkertijd stevige ‘dome’ van 25 micron. Deze wordt ondersteund door een titanium ring van 30 micron. Dit nieuwe ontwerp is ondergebracht in een sterk verlengd buisbelastingssysteem, geïnspireerd op het onlangs in de nieuwe 700 Serie S3 geïntroduceerde ontwerp. Het verlengde buisbelastingssysteem verlaagt de resonantiefrequentie achter de dome voor een open geluid dat minder door de kast wordt gekleurd.

Voor betere en meer open spreiding van het geluid wordt de nieuwe Titanium Dome gecombineerd met een aan de 700 Serie S3 ontleende membraanbevestigingsplaat. Het nieuwe, meer open tweeter-rooster is rechtstreeks overgenomen van de onlangs geïntroduceerde 800 Serie Signature. De combinatie van al deze nieuwe technieken zorgt ervoor dat de nieuwe tweeter een vloeiender, verfijnder geluid levert zonder concessies te doen aan resolutie of detaillering.

De Continuum Cones van Bowers & Wilkins worden ook in de nieuwe 600 Serie S3 toegepast, maar dan nu met aan de 700 Serie S3 ontleende krachtigere, vervormingsarme motorconstructies voor de drivers voor het laag en voor het laag en midden. De lagetonendrivers met een papieren conus in de 603 S3 zijn uitgerust met motorsystemen afkomstig van de 703 S3 serie. Om de resolutie en transparantie te verbeteren, hebben de crossovers een update gekregen in de vorm van hoogwaardige bypasscondensatoren uit de 700 Serie S3.

De kasten van de 600 Serie S3 modellen zijn ook verbeterd. De tweeter en de hoofddrivers zijn nu dichter bij elkaar gemonteerd, waarbij elkaar kruisende trimringen de integratie en het stereobeeld verbeteren. Aan de achterkant van de luidspreker wordt de nieuwe behuizing voor de aansluitklemmen, ontleend aan de 700 Serie S3, gecombineerd met een baspoort volgens de specificaties voor de 700 Serie. Dit verbetert de prestaties en maakt de kast stijver. De stijfheid van de kast wordt verder verbeterd door hout van een betere kwaliteit te gebruiken voor de interne versteviging. Tot slot bevat de onderkant van de 606 S3 en 607 S3 nu metalen schroefbevestigingen om de luidsprekers steviger op de bovenplaat van de nieuwe FS-600 S3 standaarden te kunnen monteren.

Modellen 600 Series S3

603 S3: €2300

Een vloerstaande luidspreker met een volledig nieuwe Titanium Dome-tweeter van 25 mm (1″), een FST Continuum Cone-driver voor het midden van 150 mm (6″) plus twee drivers voor het laag van 165 mm (6,5″) met papieren conussen.

606 S3: €1000

Een standmount- of boekenkastluidspreker met de gloednieuwe Titanium Dome-tweeter van 25 mm (1″) en een Continuum Cone-driver voor het midden/laag van 165 mm (6.5″).

607 S3: €800

Een compacte standmount- of boekenkastluidspreker met de gloednieuwe Titanium Dome-tweeter van 25 mm (1″) en een Continuum Cone-driver voor het midden/laag van 130 mm (5″).

HTM6 S3: €750

Een speciale, hoogwaardige middenluidspreker met de gloednieuwe Titanium Dome-tweeter van 25 mm (1″) en dubbele Continuum Cone-drivers voor het midden/laag van 130 mm (5″).

FS-600 S3 vloerstandaard: €300 (per paar)

Een mass-loadable standaard geschikt voor gebruik met zowel de 607 S3 als de 606 S3. Leverbaar in zwart of zilver en met bevestigingspunten aan de bovenzijde voor directe aansluiting op de luidspreker.

ASW608 (€650) en ASW610 (€800)

Er zijn twee actieve subwoofers leverbaar, in matzwart of matwit.

600 Serie S3 Theatre: €4650

Home Theatre-pakket met 603 S3, 607 S3, HTM6 S3 plus de actieve subwoofer ASW610.