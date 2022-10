Bluesound lanceert Pulse M-speaker met Omni-Hybrid design

De Pulse M komt met een Omni-Hybrid design, wat bestaat uit een in een hoek geplaatste up-firing 133mm woofer en twee 19mm tweeters die met een offset van 45 graden ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. Een akoestische reflector die boven de woofer geplaatst verspreidt de hogere frequenties van driver, weg van de speaker. Dit creëert een 360 graden soundstage. De speaker heeft een vermogen van 80 watt.

De compacte luidspreker heeft een elliptische vorm met een afmeting van 204mm hoog bij 149mm diep en 171mm breed. De plaatsing is volgens Bluesound dan ook zeer flexibel, zeker met de optionele WM230 muurbeugel en de FS230 vloerstandaarden. De Pulse M komt in een zwarte en witte afwerking, en is uitgerust met een akoestisch transparante grill.

Net als andere producten van Bluesound biedt de Pulse M toegang tot een groot aantal muziekdiensten en internetradiostations, direct via de BluOS Controller app. Op de speaker zelf kun je het afspelen starten of pauzeren, het volume bedienen en uit vijf presets kiezen. Ook spraakbediening is aanwezig, middels Siri, Alexa of Google Assistent. Tot slot heeft de Pulse M de beschikking over WiFi, ethernet, AirPlay 2, aptX HD bluetooth, USB-A en een 3.5mm-poort.

De Pulse M is te gebruiken als stand-alone speaker, als stereopaar wanneer er twee gecombineerd worden en als surroundluidspreker voor bij een Bluesound homecinemasysteem.

De belangrijkste kenmerken van de Pulse M: