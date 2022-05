Bezoek iEar’& Vivid Audio – Hollands Glorie in Tilburg

Halco Eclipse Stereo en Mola Mola Makua

Tijdens de presentatie van Laurence Dickie viel iedereen toch wel het algeheel hoge niveau van de geluidsweergave op. Dit was uiteraard niet alleen te danken aan de Vivid Audio speakers. Redelijk onopvallend opgesteld stond een voorversterker van Mola Mola, opnieuw van Nederlandse makelij (uit Groningen): de Makua, die verkrijgbaar is voor de prijs van € 8.490. Uitbreiding met een topklasse DAC is mogelijk voor € 6.490 en zelfs een hoogwaardige phono voorversterker kan worden bijbesteld voor € 1.990. Feitelijk dus een voorversterker die modulair opbouwbaar is en enkele bijzondere kenmerken heeft. Ten eerste de speciaal ontwikkelde discrete versterkermodules die gebruik maken van ‘single ended driven differential’, een technologie die het doorgeven van ruis en vervorming van versterkertrap naar versterkertrap voorkomt. Daarnaast beschikt de Makua over een volumeregeling op basis van relais die traploos en met grote precisie de versterkingsfactor van de uitgangstrap regelt. Ik vind daarnaast ook de bouwkwaliteit van de Makua prachtig.

Zo onopvallend als de Makua stond opgesteld, zo opvallend was de Halcro Eclipse Stereo aanwezig. Je ziet deze eindversterker bepaald niet over het hoofd, met een hoogte van 79 cm en een gewicht van 60 kilo. Bert Bazuin introduceerde het merk al in 2005 in Nederland en het was direct een groot succes. Dat ze zeer goed en zeer betrouwbaar zijn blijkt wel uit het feit dat de DM58 mono eindversterkers van destijds vandaag de dag nog steeds bij Bert thuis dienst doen. Het is rondom het merk een tijdje stil geweest, maar het in Australië gevestigde Halcro is weer terug met een serie versterkers onder de naam Eclipse. Kenners weten dat een van de geheimen van de fenomenale geluidsweergave van de Eclipse Stereo de timing is, in combinatie met overvloedig aanwezig vermogen. In dit geval 180 Watt per kanaal en met een frequentiebereik van 3 Hz tot 215 kHz. De prijs bedraagt € 46.800. De Mola Mola en de Halcro bleken tijdens de luistersessie een perfecte versterkercombinatie, niet niets te wensen over laat en die de luidsprekers van Laurence Dickie lieten zingen.