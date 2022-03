Audiophile’s Guide – The Stereo – Paul McGowan 

Overzicht

In het boek staan veel herkenbare uitspraken. Hierbij een beperkt overzicht. In een kleine kamer kun je een fabelachtig goed geluid krijgen, maar voor de realistische weergave van een full fling symfonieorkest heb je een wat grotere ruimte nodig. Paul geeft aan dat het grootste deel van het budget naar de luidsprekers moet gaan. Elektronica is vandaag de dag allemaal lineair en redelijk neutraal. Maar, over het algemeen geldt dat hoe groter en duurder luidsprekers worden, hoe groter het aantal fouten en problemen daarin. Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen. Waarom zou je een monitor op een statief willen? Je bent het vloeroppervlak toch kwijt en een vloerstaander is vrijwel altijd de betere keuze.

Aan de kant van de digitale componenten is de keuze van de converter het meest belangrijk. Die heeft meestal veel meer invloed dan servers, streamers en loopwerken. Met betrekking tot de versterker is de match met de luidsprekers fundamenteel. Veel aandacht is er voor het opzetten en tunen van de luidsprekers en een eventuele subwoofer in de kamer. Het resultaat moet zijn dat de luidsprekers en subwoofer onhoorbaar zijn en dat er alleen een overweldigende 3D-stage staat met een enorme diepte, hoogte en breedte. Het geluid moet ook grijpbaar zijn. Belangrijk is ook het hoofdstuk dat inzicht geeft in hoe je moet luisteren en met welke muziek. Paul geeft ook tips over kabels, die in principe het geluid altijd verslechteren. Veel kabels zijn extreem ‘overprized’ en worden meestal moeiteloos ingehaald door goedkope en fatsoenlijk gebouwde exemplaren. Key is dat ze moeten matchen in het systeem.