Audiofabrikant Onkyo vraagt faillissement aan

De dagen van het ooit zo grote Onkyo lijken geteld. Bij de rechtbank in Osaka heeft het Japanse bedrijf namelijk een faillissementsaanvraag ingediend. Onkyo kamt met een schuldenlast van zo’n 24 miljoen dollar en heeft in de afgelopen jaren geen potten meer kunnen breken met zijn audioproducten.

Toch betekent dit niet per se dat het merk voorgoed verdwijnt. De naam maakt mogelijk een doorstart via de samenwerking tussen Sharp en het Amerikaanse Voxx International. Deze partijen hebben samen onlangs de home av-tak van Onkyo gekocht, terwijl het onderdeel dat verantwoordelijk is voor headphones en in-ears aan een investeringsmaatschappij verkocht is.

Hoewel de kans groot is dat de naam Onkyo voortleeft is het wel de vraag wat er gebeurt met eerder gelanceerde Onkyo-producten die gerepareerd dienen te worden. En dan met name kijkend naar onderdelen die niet zo makkelijk van een derde partij af te nemen zijn. Sharp en Voxx hebben nog niet op de kwestie gereageerd.