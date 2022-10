Audio Show iEar’ 2022 – Zaterdag 26 & zondag 27 november

Audio Show iEar’ 2022 is de 7e editie van ’s lands grootste en leukste audio show en biedt veel van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten. Plaats van handeling is het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Een fantastische locatie met genoeg parkeergelegenheid welke eenvoudig te bereiken is via de naastgelegen A58 of via de gratis pendeldienst vanaf Tilburg CS.

Natuurlijk zorgt iEar’ ook deze editie weer voor de nodige primeurs en speciale gasten. De importeurs en fabrikanten verzorgen prachtige demonstraties, workshops en laten je kennis maken met al het moois wat er op audiogebied verkrijgbaar is.

En alsof de traktatie Audio Show iEar’ 2022 nog niet groot genoeg is, maak je als bezoeker voorafgaand en tijdens de show ook nog eens kans op te gekke prijzen met een totale waarde van maar liefst € 15.000! Doe mee aan de online prijsvraag voorafgaand aan de show of tijdens de show met het invullen van een winkaartje. De kans op een te gekke prijs was nog nooit ze groot. Wat valt er te winnen? Speakersets, wifi speakers, koptelefoons, kabels, subwoofers, audio streamers, netfilters, etc. Doe mee en win! Met de aanwezigheid van deze importeurs, merken, producten, introducties, Special Guests, prijzen, het toegewijde team van iEar’ en alle verassingen die hier nog bij gaan komen, mag je als audiofiel en/of muziek-/en filmliefhebber niet ontbreken op dit evenement!