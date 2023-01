ArtSound lanceert SMART ZONE 4 AMP versterker voor vier zones

Met een vermogen van 2 x 60W (8 ohm) of 2 x 105W (4 ohm) per zone is de SMART ZONE 4 AMP in staat om elk type luidspreker aan te sturen. Van de opbouwluidsprekers in de woonkamer tot de inbouwluidsprekers in de badkamer.

De nieuwe streaming versterker bouwt verder op hetzelfde platform van de andere ArtSound Smart-producten. Alle huidige en toekomstige ArtSound Smart-producten kunnen dus perfect met elkaar werken. Dit alles bedienbaar vanuit één app. Met de vrij beschikbare API wil ArtSound zich daarnaast compatibel maken met zoveel mogelijk smart home-systemen van externe partijen.

De SMART ZONE 4 AMP opent de deuren naar wereld van de muziek streaming: internetradio, muziekdiensten zoals Spotify, Tidal, Deezer en Qobuz zijn aanwezig. En dit voor tot vier individuele zones. Meerdere SMART ZONE 4 AMP’s kunnen gebruikt worden in eenzelfde installatie.

Ook op vlak van connectiviteit is alles maal vier: per zone zijn een analoge RCA in- en uitgang, een optische ingang, een coaxiale uitgang, en een USB-ingang. Hiernaast zijn nog master ingangen voor analoog RCA, en digitaal optisch en coaxiaal.

De SMART ZONE 4 AMP is per direct beschikbaar voor 1.999 euro.