Anker lanceert SoundCore Space Q45 over-ear en Space A40 in-ears

Het bedrijf lanceert twee nieuwe koptelefoons. Zo is daar de SoundCore Space Q45 over-ear koptelefoon en de Space A40 in-ears. Beide modellen zijn uitgerust met ANC (active noise cancelling).

SoundCore Space Q45

De Anker SoundCore Space Q45 beschikt over ANC met vier microfoons waarmee tot 98 procent van de geluiden weg worden gefilterd. Zo kun je je helemaal afsluiten van de buitenwereld. De koptelefoon maakt gebruik van 40mm drivers. Deze zorgen voor een intense bas en heldere audio. Hi-res audiokwaliteit levert dit model met LDAC-ondersteuning.

Via de SoundCore-app kun je de vijf verschillende niveaus van ANC aanpassen en vind je ook de equalizer. Hiermee kun je het geluid naar wens aanpassen. De grote hoofdkussens met ergonomisch ontwerp moeten zorgen voor maximaal comfort. De batterij gaat 50 uur mee zonder opladen. Met vijf minuten laden kun je weer vier uur muziek luisteren.

SoundCore Space A40

De SoundCore Space A40’s zijn de nieuwste draadloze oordopjes van Anker. Deze beschikken over zes ingebouwde microfoons voor de active noise cancelling. Membraandrivers met een dubbele laag moeten zorgen voor gedetailleerd geluid. Ze gaan tien uur mee op een enkele lading. Samen met de oplaadcase is dit goed voor 50 uur muziek luisteren. De oortjes worden geleverd met vijf verschillende opzetstukken zodat ze comfortabel in ieder oor passen.

Prijs en beschikbaarheid

De SoundCore Space Q45 is per direct verkrijgbaar voor 149,99 euro in de kleur zwart. De SoundCore Space A40 is tevens per direct verkrijgbaar in de kleuren zwart, marineblauw en wit. De prijs van de draadloze oortjes is 99,99 euro.