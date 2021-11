Officieel begint Black Friday 2021 pas op 26 november, maar de eerste deals zijn vanaf vandaag al bekend. Bij FWD geven we je graag een overzicht van de beste aanbiedingen van dit koopjesfestijn. In dit artikel zetten we daarom een aantal van de mooiste deals op het gebied van tv, audio, smarthome, mobile en gaming/entertainment voor je op een rijtje. We blijven dit artikel bijwerken tot en met Cyber Monday op 29 november, zodat je geen deal zult missen.

Black Friday is een traditie die over is komen waaien uit de Verenigde Staten. Daar is Black Friday de dag na Thanksgiving. Veel mensen hebben dan vrij van het werk en daarom is dit de ideale dag voor winkels om het seizoen voor de kerstaankopen in te luiden. En hoe trek je nu eenmaal veel klanten naar je winkels? Door te stunten met de prijzen. In Nederland neemt de populariteit van Black Friday alleen maar toe. Bij ons is het echter niet alleen de vrijdag, maar beginnen de deals steeds vroeger in de maand november.

We willen natuurlijk allemaal zo goedkoop mogelijk een bepaald product in huis halen. Daarom zet FWD de beste deals van Black Friday 2021 en Cyber Monday 2021 voor je op een rijtje. Geen lokkertjes, maar echte aanbiedingen met de laagste prijzen. Je vindt alle deals hieronder geselecteerd onder de categorieën tv, audio, smarthome, mobile en gaming/entertainment en geselecteerd op fabrikanten en winkels.