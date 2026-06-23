Zendure introduceert ZEN+ HOME op Intersolar Europe 2026

De kern van het ZEN+ HOME-systeem is ZENKI, de AI Energy Agent van Zendure. Door voortdurend zonne-opwekking van je panelen, het energieverbruik en dynamische stroomprijzen te analyseren kan ZENKI de energievraag voor de komende dag voorspellen en de beste strategie creëren om met energie om te gaan. Zo kunnen huishoudens besparen en meer energie-onafhankelijk worden. De Zendure PowerHub is het centrale punt in het platform en moet de zonnepanelen, batterijen, het elektriciteitsnet, EV-laders, warmtepompen en slimme apparaten verbinden.

Real-world scenarios ervaren tijdens Intersolar Europe

Tijdens Intersolar Europe, van 23 tot en met 25 juni in de Messe in München, kunnen bezoekers zelf kennismaken met het ZEN+ HOME-ecosysteem in combinatie met de recent aangekondigde ‘plug-and-play’ opslagsystemen. Zo vind je daar de SolarFlow 2400 Series, maar ook de SolarFlow 4000 Mix Series en de SolarFlow 3000 Mix AC+. Zendure laat bezoekers zelf ervaren hoe deze thuisaccusystemen werken aan de hand van echte scenario’s.

ZEN+HOME ondersteunt open standaarden (EEBus, OCPP) en integreert met smarthomeplatformen als Home Assistant en Homey. Het systeem blijft lokaal functioneren bij internetuitval en biedt ook UPS-backup om snel over te schakelen op energie uit de batterij wanneer de stroom uitvalt zodat belangrijke apparaten geen downtime hebben.

Met het aflopen van de salderingsregel wordt slim beheer volgens Zendure steeds belangrijker. Een huishouden met zonnepanelen en een dynamisch tarief kan volgens het merk in combinatie met een SolarFlow-thuisbatterij met intelligent beheer de jaarlijkse stroomkosten verlagen van 811 euro naar 392 euro.