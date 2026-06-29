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Huawei Digital Power: Integratie van energie en digitalisering in de praktijk

29 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
Huawei digital power

Tijdens de HUAWEI Innovation Days in Rotterdam heeft Huawei Digital Power zijn langetermijnvisie gepresenteerd op de energietransitie. Het bedrijf, dat een gevestigde positie heeft opgebouwd in de zakelijke en grootschalige energiemarkt, breidt zijn focus nu nadrukkelijk uit naar de consumentenmarkt. Volgens de fabrikant ligt de sleutel tot een succesvolle transitie in het samenbrengen van digitale technologieën en vermogenselektronica.

Huawei

Geïntegreerd energie-ecosysteem voor consumenten

Voor huishoudens zet het bedrijf in op een volledig geïntegreerd systeem waarin zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen, laadpalen en energiemanagementsoftware met elkaar verbonden zijn. Hiermee krijgen consumenten meer controle over hun eigen opwekking, opslag en verbruik.

Onderdeel van deze strategie is een nieuwe reeks thuisbatterijen met een schaalbare opslagcapaciteit van 7 kWh tot 21 kWh. Deze systemen leveren volgens de fabrikant tot 40 procent meer bruikbare energie gedurende hun totale levensduur. Vanwege de groeiende markt wordt er sterk ingezet op veiligheid en kwaliteitscontroles binnen de gehele productieketen, om zich zo te onderscheiden van aanbieders die hoofdzakelijk op prijs concurreren.

Drie trends transformeren de infrastructuur

Door de wereldwijde elektrificatie verandert de energie-infrastructuur van een centraal aangestuurd model naar een netwerk met miljoenen decentrale bronnen. Waar elektriciteit in 2018 verantwoordelijk voor circa 21% van het mondiale energieverbruik was, stijgt dit aandeel naar verwachting tot 51% in 2050. Het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie groeit in diezelfde periode naar schatting van 25% naar 90%.

Binnen deze verschuiving worden drie centrale trends geïdentificeerd:

  • Elektriciteit als dominante energiedrager: De vraag naar stroom stijgt structureel door de opkomst van onder meer elektrische voertuigen, warmtepompen en AI-datacenters.
  • Opslag als strategische infrastructuur: Thuis- en grootschalige batterijen dienen niet langer alleen als buffer voor zonne- en windenergie, maar worden actieve instrumenten om het elektriciteitsnet te stabiliseren.
  • Digitalisering als verbindende laag: Door de inzet van realtime data en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen vraag, aanbod en opslag continu op elkaar worden afgestemd.

Van Grid Following naar Grid Forming

Om de netstabiliteit ook in de toekomst te garanderen, wordt de overstap gemaakt van traditionele Grid Following-systemen naar Grid Forming-technologie. Waar oudere systemen puur reageren op de status van het elektriciteitsnet, kunnen Grid Forming-systemen zelfstandig bijdragen aan de spannings- en frequentiestabiliteit. Wereldwijd worden inmiddels de eerste grootschalige projecten met deze technologie gerealiseerd.

Nederland speelt in deze ontwikkelingen een rol als belangrijke innovatie- en testmarkt. De combinatie van een snelle elektrificatie, een hoge adoptiegraad van zonne-energie en de actuele problematiek rondom netcongestie maakt het land een geschikte omgeving voor het beproeven van deze nieuwe, digitaal aangestuurde energieoplossingen.

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