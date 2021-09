WiZ-portfolio uitgebreid met veel nieuwe producten

Het eerste product is de WiZ Hero. Dit is een compacte tafellamp die met één simpele tik de sfeer aanpast op de activiteit. De lamp wordt geleverd met voorgeprogrammeerde wek- en bedtijdmodi, zodat je ’s morgens zacht wakker wordt en energie krijgt, en ’s avonds rustig in slaap valt. De tikbediening van de Hero is eenvoudig genoeg voor kinderen om hem als nachtkastlampje te gebruiken.

Nog een nieuwe lamp voor uw bijzettafel of boekenkast is de WiZ Squire tafellamp. De lamp heeft een dubbele lichtzone waarmee je lege muren voorziet van leuke uitspattingen van gekleurd licht, terwijl er ondertussen een zachte gloed wordt verspreid op het oppervlak.

Lampen voor in het plafond

Dan zijn er de WiZ SuperSlim Tunable White-plafondlampen. Het minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat ze goed passen in woon- en slaapkamers. Met de Circadian Rhythm-modus kun je de natuurlijke overgang van zonlicht gedurende de dag in je huis nabootsen.

De Adria Daylight Dimmable en Warm Dimmable-plafondlampen brengen slimme lichtfuncties naar meer functionele ruimtes van het huis, zoals de keuken, badkamer of hal. Koppel de plafondlampen aan de gratis app van het bedrijf om de verlichting te dimmen met de app of stembediening.

De Full color of Tunable White-opbouwspots kunnen opvallende kenmerken in je huis accentueren met gerichte verlichting. De lampen hebben instelbare led-spots en een verstelbare kop.

De nieuwe matglazen lamp van het bedrijf is specifiek geschikt om op te hangen boven eettafels of voor zichtbare lampen die wel wat opfleuring kunnen gebruiken. De lamp verspreidt gelijkmatig warm tot koel instelbaar wit licht dat prettig aanvoelt voor de ogen dankzij het zachte, matte oppervlak.

Smart plug van WiZ

Met de Smart Plug van het merk kunnen niet-slimme lampen en apparaten, zoals draagbare ventilatoren of vloerlampen, slim worden gemaakt en draadloos worden bediend met de app of een spraakassistent. Je kunt timers en routines instellen en het licht of apparaat bedienen als ze niet thuis zijn. De nieuwe Smart Plug heeft een ingebouwde vermogensmeter die het stroomverbruik monitort voor energie-optimalisatie.

Tot slot nog een ander nieuwtje. Naast WiZ en Philips Hue, voegt moederbedrijf Signify nog een derde merk slimme lampen toe aan zijn portfolio: de Philips Smart LED-lampen. Met Philips Smart LED, dat werkt op het WiZ-platform, wil het bedrijf “de massa in beweging te krijgen en te converteren naar slimme verlichting”. De barrière om een nieuwe technologie uit te proberen is nu eenmaal kleiner als hier een vertrouwd en sterk merk achter schuilt, en vooral als dit tegen toegankelijke prijzen gebeurt. Philips Smart LED bestaat vooralsnog uit een assortiment slimme lampen die selectief en onder andere verkrijgbaar zijn binnen het DIY en food-kanaal.

Prijs en beschikbaarheid

Alle nieuwe producten van WiZ zijn vanaf 1 september te koop, tenzij anders vermeld. Benieuwd naar het nieuwe portfolio van Philips Hue? Klik dan hier.