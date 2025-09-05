Panasonic en tado° lanceren nieuwe functies voor warmtepompen

Het doel van beide functies is drieledig:

Lagere energiekosten: Gebruikers kunnen aanzienlijk besparen op hun energierekening. Verhoogd comfort: Het huis wordt gelijkmatig verwarmd, waardoor er geen koude plekken meer zijn. Langere levensduur: De warmtepomp hoeft minder vaak aan en uit, wat de belasting op het systeem vermindert.

AQUAREA Sync is een exclusieve optimalisatiefunctie voor Panasonic AQUAREA warmtepompen. De functie verlaagt automatisch de aanvoertemperatuur van het water, wat de efficiëntie met tot wel 10% verhoogt. Bovendien voorkomt het onnodige korte aan-uitcycli door de warmtepomp in een echte stand-bymodus te zetten. Hierdoor wordt energieverspilling tegengegaan en wordt de levensduur van de warmtepomp verlengd. Deze functie is direct beschikbaar en gratis voor de gebruikers van de tado° Warmtepomp Optimizer X, die een prijs heeft van ongeveer €249,99.

De tweede functie, Hydraulic Balancing, is een slimme en toegankelijke oplossing voor het efficiënt verdelen van warm water over alle radiatoren. De functie maakt het vervangen van radiatorkranen overbodig; je plaatst eenvoudig tado° Slimme Radiatorknoppen op je bestaande kranen (los verkrijgbaar vanaf ca. €90). Deze functie zorgt voor consistent comfort in het hele huis. Hydraulic Balancing wordt vanaf november 2025 beschikbaar. Het is gratis voor gebruikers met een tado° Warmtepomp Optimizer X en een Panasonic AQUAREA warmtepomp. Voor alle andere klanten is de functie beschikbaar via het tado° Auto Assist-abonnement, dat €3,99 per maand kost.