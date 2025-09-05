Ook Dreame laat traplopende robotstofzuiger zien tijdens IFA 2025

Gisteren zagen we al de Eufy Marswalker, de traplopende robotstofzuiger van Anker, maar nu is het de beurt aan Dreame. De Dreame Cyber X is volgens het merk een doorbraak en kan volledig autonoom meerdere verdiepingen reinigen. De Cyber X bestaat uit drie verschillende onderdelen, namelijk de robotstofzuiger, het basisstation en het QuadTrack-systeem.

Wanneer de robot naar een andere verdieping moet, koppelt hij zich vast aan het QuadTrack-systeem. Dit fungeert als een mini-lift die de robot omhoog brengt en hem vervolgens automatisch loslaat om met schoonmaken te starten. Wanneer de klus is geklaard, keert de robot op dezelfde manier terug naar het basisstation of gaat hij verder met zijn taak op een andere verdieping.

Belangrijkste kenmerken

Bionisch QuadTrack-trapsysteem: De Cyber X kan traptreden tot 25 cm hoog beklimmen met een snelheid van 0,2 m/s. Hij past zich dynamisch aan de breedte en vorm van de treden aan voor een soepele, snelle en veilige klim.

Drievoudig remsysteem: Drie onafhankelijke remsystemen en versterkte rubberen loopbanden zorgen voor maximale grip en stabiliteit op hout, tegels en tapijt.

3DAdapt intelligent vision-systeem: Een gestructureerde laser gecombineerd met een AI-camera brengt de trap in real time in kaart en berekent diepte, hoek en hoogte voor een natuurlijke en veilige beweging.

Hoogcapaciteitsbatterijen: Zowel de Cyber X als het QuadTrack-systeem hebben een 6.400 mAh-batterij, voldoende om tot vijf verdiepingen in één keer schoon te maken.

Het zal hoogstwaarschijnlijk nog wel tot ergens in 2026 duren voordat we de Cyber X daadwerkelijk op de markt zien verschijnen.

Ook andere robotstofzuigers en steelstofzuigers

Het merk lanceert ook op de korte termijn nieuwe robotstofzuigers en steelstofzuigers. Zo is daar de Cyber 10 Ultra, de eerste robotstofzuiger met een veelzijdige robotarm en een multi-tool systeem. Hiermee bereikt de robotstofzuiger ook allerlei moeilijke plekken tussen stoelpoten, onder meubels of in diepe hoeken met een tot 33 centimeter uitstrekbare arm.

Het merk lanceert ook de Aqua-serie robotstofzuigers. De naam zegt het al, water is hier heel belangrijk met een brede AquaRoll voor het dweilen. Deze reinigt zich continue met vers water. Zo is daar niet alleen de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, maar ook de Dreame Aqua10 Ultra Track Complete, een robotstofzuiger dat continue met heet water dweilt. Het water wordt continue op 45 graden gehouden.

Ook nieuw zijn de Matrix 10 Ultra robotstofzuiger, de V20 Pro en V30 slimme steelstofzuigers en de A3 AWD-serie. Deze laatste is geen robotstofzuiger of steelstofzuiger, maar een robotmaaier van Dreame. Deze combineert OmniSense 3.0-navigatie, EdgeMaster 2.0-randafwerkingstechnologie en motoren met krachtige vierwielaandrijving voor een perfect maairesultaat tot aan de randen.

Prijs en beschikbaarheid