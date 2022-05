Update voor Philips Hue-app brengt nieuwe scenes en demomodus

De nieuwe update werd op 9 mei uitgebracht en brengt extra mogelijkheden met zich mee. Ten eerste zijn er zeven nieuwe, kleurrijke scenes toegevoegd. Hiermee kun je je verschillende lampen laten samenwerken en echt een unieke sfeer creëren. De zeven nieuwe scenes vind je in de categorieën Party Vibes en de nieuwe categorie Refreshing. Deze laatste moet de sfeer van de eerste lentedag brengen. Je vindt de zeven nieuwe scenes in de Hue Scene galerij.

De nieuwe demomodus van Philips Hue

De nieuwe demomodus laat je verschillende lampen en accessoires van Philips Hue uitproberen. Je krijgt verschillende kamers en tuinen te zien waar je aan de slag kunt met lampen in- en uitschakelen, het selecteren van scenes, het uitproberen van verschillende dimmers of gewoon het wijzigen van de kleuren.

Je kunt zo verschillende lampen en accessoires uitproberen in de demomodus. En vind je iets wat naar wens is? Dan is Signify natuurlijk ook de beroerdste niet. Je kunt meteen via één druk op de knop je aankopen doen. Je gaat naar de nieuwe demomodus via het tabblad ‘Ontdek’. Je ziet dan meteen de nieuwe demomodus staan. Om te starten moet je je smartphone horizontaal kantelen.

Advertentie

De nieuwste versie van de Philips Hue-app (versie 4.17.0) is nu beschikbaar voor Android en iOS.