Arlo komt met vijf camera's die beschikken over unieke AI-functie

30 september 2025
arlo-essential-3-serie

Arlo maakt bekend dat je vanaf 1 oktober 2025 maar liefst vijf nieuwe camera's kunt kopen die beschikken over een eigen AI-functie. De prijzen gaan vanaf 99 euro.

Arlo beveiligingscamera

Arlo, een bekende naam in huisbeveiliging, heeft de Essential 3-cameraserie aangekondigd. De nieuwe lijn is vanaf 1 oktober 2025 verkrijgbaar, maar nu al te vooruit te bestellen. De grote vernieuwing zit hem in een slim AI-systeem dat problemen herkent voordat ze escaleren en, voor het eerst bij Arlo, camera’s die kunnen draaien en kantelen om elke hoek te dekken.

Het hart van de nieuwe serie is het Early Warning System, dat wordt aangedreven door AI. Dit moet een flinke upgrade zijn ten opzichte van een simpele bewegingsmelder. De camera’s zijn nu slim genoeg om het verschil te zien tussen belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen.

De AI kan bijvoorbeeld:

  • Bekenden herkennen: Je krijgt geen alarm als je partner of een familielid thuiskomt.
  • Objecten detecteren: De camera ziet het verschil tussen een dier, een persoon en een bezorgd pakketje.
  • Gevaar signaleren: De AI kan vlammen herkennen en je waarschuwen voor brand.
  • Leren van situaties: Je kunt het systeem trainen om je een melding te sturen als de garagedeur openstaat of als er ’s nachts een licht blijft branden.

Een belangrijk pluspunt voor privacybewuste gebruikers: alle data wordt opgeslagen op Europese servers, conform de lokale privacywetgeving.

Nieuwe camera’s van Arlo

De meest opvallende nieuwkomer is de camera Pan-Tilt-Zoom (PTZ). Hiermee kun je live (of automatisch) de camera 360 graden ronddraaien en kantelen. Zo heb je met één camera volledig overzicht over een kamer of tuin, zonder blinde vlekken. De Essential 3-serie bestaat uit verschillende modellen:

  • Outdoor PTZ: Een buitencamera die 360 graden kan draaien en automatisch bewegende objecten volgt.
  • Indoor PTZ: Een variant voor binnen met een privacy-first-ontwerp. Als je de camera uitschakelt, draait de lens weg zodat je zeker weet dat die niet meekijkt.
  • Outdoor (Standaard & XL): De draadloze, weerbestendige buitencamera met ingebouwde schijnwerper en sirene. Het XL-model heeft een batterij die tot vier keer langer meegaat.
  • Indoor: Een compacte camera voor binnen met een automatische privacysluiter die de lens fysiek blokkeert wanneer je dat wilt.

De nieuwe Arlo Essential 3-serie is verkrijgbaar vanaf 1 oktober 2025, met prijzen die beginnen bij 99 euro.

