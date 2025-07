Review: SwitchBot Hub 3 – Derde generatie zet grote stappen vooruit

Wat kan de SwitchBot Hub 3 eigenlijk niet?

De SwitchBot Hub 3 is een indrukwekkend apparaat op papier, want wat kan die eigenlijk niet? Allereerst is het fijn dat de originele functie van de allereerste Hub Mini van SwitchBot hier aanwezig is, namelijk de bediening buitenshuis. SwitchBot heeft veel bluetooth-apparaten in het assortiment waar je buiten geen toegang tot hebt, maar via de Hub 3 kan ik eindelijk al mijn temperatuursensoren (in vrijwel iedere kamer staat een dergelijke sensor) in de app bekijken terwijl ik niet thuis ben. Dit geldt ook voor allerlei andere apparaten, want de Hub 3 maakt ze pas echt slim.

Daarnaast is daar de werking met SwitchBot-apparaten. Deze staan in dezelfde app en krijg je makkelijk met elkaar aan de praat. Je kan functies toewijzen aan de snelkoppelingen om snel toegang tot je SwitchBot-apparaten te krijgen, maar kan ook routines maken en hieraan toewijzen. Vooral de combinatie met de in juni door ons geteste SwitchBot Lock Ultra is een feestje. Zo kan je niet alleen de status van het slimme slot op het scherm zien, maar ook de voordeur makkelijk vergrendelen of ontgrendelen en werkt de Hub 3 zelfs als chime voor de deurbel. Koppel je de SwitchBot Meter Pro? Het display van de Hub 3 toont meteen de informatie van die sensor. Ook makkelijk is het om notificaties aan te maken. Heeft iedereen in jouw huishouden de SwitchBot-app? Even het juiste bericht kiezen en je kan met één druk op de knop naar iedereen sturen dat het tijd is om te eten, dat je even boodschappen gaat doen of dat er een pakketbezorger voor de deur staat. Dat werkt nog veel makkelijker dan een WhatsApp-bericht sturen, dus ideaal voor luie mensen. Hier komt de draaiknop ook van pas, want je kan makkelijk draaien (of de voorkant gebruiken als vierpuntdruktoets) en via de ronde knop in het midden selecteren.

Daarnaast is daar Matter-ondersteuning. Via Matter kun je in feite ‘alles-met-alles’ verbinden en daar blijkt niets over gelogen. Let wel dat het geen Thread Border Router is. Het ondersteunt Matter-over-WiFi en heeft geen directe Thread-ondersteuning. De SwitchBot Hub 3 kan tot 30 Matter-apparaten bedienen en dat is veel meer dan de acht van de Hub 2. Het brengt SwitchBot-apparaten naar een veel breder publiek en toegang tot platformen als Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant en Homey en vice versa.

De SwitchBot Hub 3 heeft, net als de allereerste versie, ook een IR-blaster aan boord. Hier hebben we over de jaren heen wisselende ervaringen mee. In theorie ondersteunt SwitchBot meer dan 100.000 verschillende ‘domme’ apparaten die je op deze manier slim kunt maken en dus ook slim kunt bedienen. Een oude robotstofzuiger zonder app? Geen probleem. Je televisie? Ook dat kan. De airco? Ja hoor, geen enkel probleem. En via de Dial Master-knop op de SwitchBot Hub 3 kun je ook makkelijk de temperatuur aanpassen.

Tot slot je streamingapparaat. De SwitchBot Hub 3 werkt met je Apple TV, Fire TV of Google TV (Chromecast). Ik vond het persoonlijk niet echt handig in de praktijk, maar het kan wel. Zo kan je bijvoorbeeld het volume wijzigen (met de draaiknop) of van zender wisselen.