Review: SwitchBot Video Doorbell – Videodeurbel met extern display

De SwitchBot Video Doorbell werd tijdens de CES in januari van dit jaar al aangekondigd, maar is pas eind september daadwerkelijk verkrijgbaar. Wij hebben één van de eerste exemplaren ter wereld mogen ontvangen en hebben de videodeurbel de afgelopen weken uitgebreid kunnen testen. Dit is de eerste videodeurbel van SwitchBot, maar verschilt weldegelijk van de videodeurbellen van andere merken. Dit model komt namelijk met een extern display dat vrijwel alle functies van je smartphone overneemt.
Wil je weten wie er voor de deur staat met een videodeurbel, maar vind je het lastig om dan altijd je smartphone overal in huis mee te moeten nemen? De SwitchBot Video Doorbell komt met een extern display en dat blijkt echt van meerwaarde.
Dit is de SwitchBot Video Doorbell
De SwitchBot Video Doorbell is een unieke videodeurbel met een los 4.3-inch display. Je hoeft dus niet op je telefoon te kijken, maar kan gewoon het display naast je neer zetten op de bank om te kijken wie er voor de deur staat. Ook kan je direct met je bezoeker praten via het display en heb je opties om snelle antwoorden te geven of het eventueel gekoppelde slimme slot SwitchBot Lock Ultra te bedienen. Het zorgt ervoor dat dit model uitstekend voor senioren te gebruiken is. De videodeurbel gaat 20 maanden mee op de batterij en beelden kunnen op de lokale opslag van 512 GB worden opgeslagen. De camera biedt een 2K-resolutie, nachtvisie, een 165 graden beeldhoek, AI-bewegingsdetectie en uiteraard ook diverse mogelijkheden via de SwitchBot-app. Installatie moet binnen drie minuten gereed zijn. De SwitchBot Video Doorbell heeft een adviesprijs van 169 euro.
Design en installatie
Uit de rechthoekige doos komen eerst handleidingen in allerlei talen, waaronder het Nederlands. Alhoewel, voorop de handleiding staat in grote letters ‘Gebruiker shandleiding’. Tja. Het is iets wat we vaker hebben gezien bij dit merk. De vertaling laat hier en daar iets te wensen over. Gelukkig is er dus wel een Nederlandse handleiding die over het algemeen duidelijk genoeg is. In de doos vind je verder het display en de videodeurbel en alle accessoires die je nodig hebt om de videodeurbel op te hangen. Qua gebruikte materialen voelt het harde kunststof niet echt premium aan, alhoewel er met het uiterlijk van beide producten niks mis is. Het externe display heeft een schuine voet die je uit kunt klappen, twee grote knoppen onderaan voor opnemen en ophangen en vier horizontale knoppen daarboven om door de menu’s van het display te scrollen. Het display zelf is overigens niet heel scherp. Je kunt de pixels tellen, alhoewel je duidelijk kunt zien wie er voor de deur staat.
De videodeurbel zelf is wat breder en platter dan vergelijkbare modellen. Voorzien van een grijze kleur is ook de videodeurbel van hard plastic. Smaak is natuurlijk persoonlijk, maar wat mij betreft is dit niet de mooiste videodeurbel die we ooit gezien hebben. Het maakt dit model wel onopvallend en dat is wel handig bij de voordeur. Er zitten verschillende achterwandjes (schuin, recht) in de doos, maar het is wel even uitvogelen hoe het nu precies werkt en welke je nodig hebt. Dit had wat duidelijker gemogen. De plaatsing is verder niet zo heel ingewikkeld. Dit model werkt op een batterij die volgens SwitchBot tot 20 maanden mee zal gaan. Tijdens de testperiode gebruik je een videodeurbel natuurlijk wat intensiever, maar hier heb ik wel mijn twijfels bij. Ik denk niet dat je dit zult halen.
Om de videodeurbel te installeren open je de SwitchBot-app en voeg je de videodeurbel toe door het display op het stopcontact aan te sluiten, beide grote knoppen twee seconden in te drukken en het schuifje achterop de videodeurbel op ‘On’ te zetten. Even je wifi-netwerk en – wachtwoord invullen en klaar ben je. De installatie van de SwitchBot Video Doorbell is echt razendsnel.
Extern display is echt fantastisch
Een extern display is natuurlijk niet echt nieuw. We zien het bij intercoms bijvoorbeeld en in feite is je smartphone ook een extern dispay voor iedere andere videodeurbel. De snelheid van dit externe display zal je smartphone echt niet halen. Zodra er aangebeld wordt schakelt het display direct in en zie je binnen een seconde wie er voor de deur staat. Dit helemaal automatisch, je hoeft niks te doen. Via de knoppen op het display kun je vervolgens praten met je bezoeker, de liveview beëindigen, maar ook je voordeur openen. De voordeur openen? Jazeker, want de videodeurbel werkt namelijk perfect samen met de Lock Ultra van SwitchBot. Met één druk op de knop open je de voordeur. Het maakt deze videodeurbel echt ideaal voor senioren. Dit is de meest laagdrempelige implementatie van een videodeurbel ooit. Je ziet automatisch wie er voor de deur staat, middels twee grote en duidelijke knoppen kun je met je bezoeker praten en daarnaast is er een knop om de voordeur te openen. Niks geen gedoe met een smartphone. Als alles is ingesteld heb je die helemaal niet nodig en het display fungeert ook direct als gong.
Het externe display staat standaard uitgeschakeld en schakelt alleen in wanneer er aangebeld wordt. De knoppen lichten altijd op, dus je weet waar je op moet drukken. Wie dat wil kan ook uit een lijst met automatisch reacties kiezen. Geen zin om de deur te openen of je bezoeker te spreken? Speel een boodschap af. Deze zijn standaard in het Engels, maar via de app kun je zelf berichten in het Nederlands inspreken en laten weergeven. Het zorgt ervoor dat de Engelse taal niet echt een probleem meer is, alhoewel de taal op het display in principe Engels is. Door de grote knoppen met duidelijke symbolen is dat voor een senior echter geen probleem. Je hebt er verder niet echt wat mee te maken tijdens het dagelijks gebruik. Klein minpuntje is wel de resolutie van het externe display. Deze is namelijk niet heel scherp. Je kunt de pixels tellen. Dat is geen probleem om te zien wie er voor de deur staat, maar het maakt zeker geen gebruik van de 2K-resolutie van de videodeurbel. Gelukkig ziet het er op je smartphone veel beter uit.
Je kunt dus kiezen om het externe display altijd aan te laten staan, maar ook dat het display alleen inschakelt bij aanbellen. De tijd en de temperatuur wordt weergegeven, maar het zou pas echt leuk zijn geweest als je de achtergrond kon wijzigen. Het moet een kleine moeite zijn om, aangezien de micro-sd-kaart toch al in het externe display zit, om foto’s weer te geven. Maar nee, in plaats daarvan kijk je naar een afbeelding van een opkomende zon en is dit niet te wijzigen. Een gemiste kans!
Videodeurbel voldoet prima
De beelden op je smartphone zien er veel beter uit. De 2K-resolutie voldoet prima en geeft een goed beeld van wat er allemaal voor de deur aan de hand is. De kijkhoek is vrij breed en geeft dus een goed overzicht. Voor de rest is de SwitchBot Video Doorbell een videodeurbel als alle anderen met een liveview, bewegingsdetectie, tweewegcommunicatie (praten met je bezoeker) en dus de eerder genoemde snelle reacties. Het unieke van dit model zit dus echt in het externe display. Dat wil niet zeggen dat de videodeurbel zelf niets te bieden heeft, want zoals je van SwitchBot mag verwachten is er ondersteuning voor alle denkbare platformen en ook is dit een Matter-gecertificeerde videodeurbel. Je krijgt een notificatie op je smartphone of bij bewegingsdetectie (deze staat standaard uit). Vervolgens kun je notificaties krijgen bij mensen, dieren of voertuigen. Alle basisfuncties zijn dus aanwezig en het werkt allemaal prima.
We testen de videodeurbel al ver voor de releasedatum en dat brengt een aantal problemen met zich mee. De firmware-updates vliegen ons om de oren en iedere update lost problemen op, maar voegt ook weer problemen toe. Nu hebben we er vertrouwen in dat SwitchBot de problemen op weet te lossen voor de daadwerkelijke wereldwijde release eind deze maand, maar het zorgt er wel voor dat testen soms wat ingewikkeld is. Sinds een aantal dagen kunnen we de instellingen van de videodeurbel niet meer wijzigen, zodra je er op klikt blijft de SwitchBot-app hangen en moet je deze afsluiten. Laten we hopen dat SwitchBot deze kinderziektes op heeft gelost voor release. We weten echter van de situatie voor de laatste update dat dit overzichtelijk in elkaar steekt in verschillende categorieën en dat je snel vindt wat je zoekt. De app van de videodeurbel is de algemene SwitchBot-app, dus ook je sensoren, robotstofzuiger of de recent door ons geteste SwitchBot Hub 3 vind je hier terug. We blijven monitoren of het probleem snel opgelost wordt en zullen dat hier in de nabije toekomst dan ook benoemen.
Optioneel is er een abonnement verkrijgbaar voor cloudopslag. Ook voegt een abonnement (3,99 euro per maand voor één apparaat) huisdier en voertuigdetectie toe. Gelukkig is het optioneel en heb je het niet echt nodig. Ook zonder werkt de videodeurbel prima. Jammer is wel dat de app flink blijft zeuren dat je het abonnement moet nemen met een boodschap bovenaan het scherm. Zo opdringerig hoeft van ons nu ook weer niet.
Conclusie
De SwitchBot Video Doorbell is een unieke videodeurbel dankzij de zeer goede implementatie van het externe display. Dit maakt het de ideale videodeurbel voor senioren, want je hebt de app niet nodig. En ook voor niet-senioren is het echt een uitkomst. Niet je telefoon pakken om te kijken wie er staat, maar gewoon even naar het display kijken en met één druk op de knop kun je die vervelende verkoper afwimpelen met een gesprek of een vooraf opgenomen reactie. Officieel is de SwitchBot Video Doorbell vanaf eind september verkrijgbaar, dus de fabrikant heeft nog wel wat tijd om enkele kinderziektes eruit te halen middels software-updates.
Beoordeling
SwitchBot Video Doorbell
- Dé videodeurbel voor senioren...
- Maar extern display is voor iedereen fantastisch
- Goede beeldkwaliteit met brede kijkhoek
- Compleet pakket voor goede prijs
- Abonnement niet noodzakelijk
- Nog veel kinderziektes aanwezig
- Extern display kan (nog) geen foto's weergeven
Beoordeling SwitchBot Video Doorbell
