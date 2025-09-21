Review: SwitchBot Video Doorbell – Videodeurbel met extern display

Design en installatie

Uit de rechthoekige doos komen eerst handleidingen in allerlei talen, waaronder het Nederlands. Alhoewel, voorop de handleiding staat in grote letters ‘Gebruiker shandleiding’. Tja. Het is iets wat we vaker hebben gezien bij dit merk. De vertaling laat hier en daar iets te wensen over. Gelukkig is er dus wel een Nederlandse handleiding die over het algemeen duidelijk genoeg is. In de doos vind je verder het display en de videodeurbel en alle accessoires die je nodig hebt om de videodeurbel op te hangen. Qua gebruikte materialen voelt het harde kunststof niet echt premium aan, alhoewel er met het uiterlijk van beide producten niks mis is. Het externe display heeft een schuine voet die je uit kunt klappen, twee grote knoppen onderaan voor opnemen en ophangen en vier horizontale knoppen daarboven om door de menu’s van het display te scrollen. Het display zelf is overigens niet heel scherp. Je kunt de pixels tellen, alhoewel je duidelijk kunt zien wie er voor de deur staat.

De videodeurbel zelf is wat breder en platter dan vergelijkbare modellen. Voorzien van een grijze kleur is ook de videodeurbel van hard plastic. Smaak is natuurlijk persoonlijk, maar wat mij betreft is dit niet de mooiste videodeurbel die we ooit gezien hebben. Het maakt dit model wel onopvallend en dat is wel handig bij de voordeur. Er zitten verschillende achterwandjes (schuin, recht) in de doos, maar het is wel even uitvogelen hoe het nu precies werkt en welke je nodig hebt. Dit had wat duidelijker gemogen. De plaatsing is verder niet zo heel ingewikkeld. Dit model werkt op een batterij die volgens SwitchBot tot 20 maanden mee zal gaan. Tijdens de testperiode gebruik je een videodeurbel natuurlijk wat intensiever, maar hier heb ik wel mijn twijfels bij. Ik denk niet dat je dit zult halen.

Om de videodeurbel te installeren open je de SwitchBot-app en voeg je de videodeurbel toe door het display op het stopcontact aan te sluiten, beide grote knoppen twee seconden in te drukken en het schuifje achterop de videodeurbel op ‘On’ te zetten. Even je wifi-netwerk en – wachtwoord invullen en klaar ben je. De installatie van de SwitchBot Video Doorbell is echt razendsnel.