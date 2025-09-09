Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

Bosch introduceert Spotless-robotstofzuigers in twee verschillende modellen

09 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Bosch Spotless

Bosch heeft een nieuwe generatie robotstofzuigers gelanceerd onder de naam Spotless, ontwikkeld om schoonmaken eenvoudiger en efficiënter te maken.

Spotless Advanced+ bosch Spotless Max

De nieuwe Spotless-robotstofzuigers beschikken over een zuigkracht van 11.000 Pascal. Bosch belooft dat de nieuwe modellen optimale prestaties op uiteenlopende vloertypes, van tegels en parket tot tapijten en vloerbedekking, leveren.

De robotstofzuigers zijn uitgerust met een 360° LIDAR-navigatiesysteem en diverse sensoren die obstakels, plinten en trappen detecteren. Zo passen ze hun route automatisch aan en zorgen ze voor een volledige reiniging, zelfs in moeilijk bereikbare hoeken. Dankzij borstels met koolstofvezelharen raken dieren- en mensenharen minder snel verstrikt. De thuisstations nemen veel werk uit handen, van het opladen en legen van de stofbak tot aan schoon water bijvullen en vies water afvoeren.

Via de Home Connect-app zijn de Spotless-modellen eenvoudig te bedienen. Gebruikers kunnen plattegronden opslaan, kamers selecteren en specifieke reinigingsprogramma’s instellen. Alle gegevens worden volgens Bosch beveiligd opgeslagen.

Twee modellen in de Bosch Spotless-serie

Bosch introduceert twee varianten. De Spotless Advanced+ focust op gebruiksgemak, met een vibrerende dweil en een station dat de stofbak automatisch leegt. De Spotless Max gaat nog verder: het multifunctionele servicestation reinigt en droogt de dweilpads met verwarmd water (70 graden) en warme lucht, terwijl twee aparte watertanks zorgen voor schoon en vuil waterbeheer. Bosch biedt 10 jaar garantie op de motor van de robotstofzuigers.

Prijs en beschikbaarheid

Beide Bosch Spotless-robotstofzuigers zijn medio september verkrijgbaar. De Spotless Advanced+ heeft een adviesprijs van 479 euro, terwijl de Spotless Max voor 799 euro over de toonbank gaat.

Reacties (0)

