SmartThings en Google werken nauw samen voor Matter-ondersteuning

​Tot nu toe was het niet eenvoudig om nieuwe en bestaande apparaten te integreren in verschillende smarthome-ecosystemen. Zowel SmartThings als Google willen meer flexibiliteit creëren door voort te bouwen op de multi-admin-functionaliteit van Matter, waardoor elk apparaat dat is uitgerust met Matter eenvoudig te vinden, verbinden en bedienen is via de SmartThings-app of de Nest Home Hub. Wanneer je bijvoorbeeld een Matter-apparaat in SmartThings installeert op een Galaxy-apparaat, wordt het ook meteen ingesteld op Google Home en vice versa.

De Matter-standaard vormt de basis voor de connectiviteit en interoperabiliteit van smarthome-apparaten. Of je je slimme huis nu wilt bedienen met de SmartThings-app op je Galaxy of met de Nest Home Hub, al je apparaten zijn er te vinden. Je hoeft dus niet meer handmatig op de deelknop van elk apparaat te drukken of na te gaan in welk ecosysteem een apparaat staat ingesteld.