Smarthome: de 5 meest voorkomende problemen opgelost (ADV)

Hoe stel ik mijn bewegingsmelder precies in zoals ik dat wil?

“Bewegingsmelders kunnen je de nodige gemoedsrust brengen. Maar als het gecontroleerde gebied te groot is of als de melder te gevoelig is ingesteld, kun je te veel meldingen ontvangen waardoor ‘meldingsmoeheid’ kan ontstaan. Sommige fabrikanten hebben een app waarin je het gebied en de gevoeligheid heel precies kunt instellen en dat raad ik dan ook zeker aan. Sommige bewegingsmelders herkennen zelfs of de beweging van een mens komt. En specifiek over alarmsystemen: deze werken vaak met warmtemelders, en daarom is het goed om de detectoren niet direct te richten op plekken met een sterk afwijkende temperatuur zoals warmtebronnen, ramen en ventilatieopeningen. Alarmsystemen van Ring kun je trouwens zo instellen dat middelgrote huisdieren het alarm niet laten afgaan. Een uitkomst voor mensen met katten of kleine honden.”

Hoe kan ik minder of juist meer notificaties krijgen?

“Bij een smarthome denken mensen al gauw aan smarthome apparaten en gadgets, en dat snap ik goed. Maar onderschat het belang van een goede app niet, want daarmee kun je jouw slimme huis precies laten aansluiten op jouw wensen. Sommige videodeurbellen en camera’s van Ring kunnen bijvoorbeeld herkennen of er een pakketje voor de deur is gezet en je daar een seintje over geven. Dit kun je zelf gemakkelijk in de app instellen. Je kunt hier ook bepalen op welke andere momenten je een notificatie krijgt. Jouw smart home moet helemaal in dienst staan van jouw gemak, en als je een goed product hebt, dan kun je dat in een handomdraai instellen via een app.”