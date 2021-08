Siemens en Bosch stoppen voorlopig met EEBUS-protocol

De afgelopen maanden hebben we in ons Smart Living Project regelmatig geschreven over het EEBUS-protocol. Dankzij dit protocol kunnen apparaten in huis met elkaar communiceren met als doel het energiemanagement te optimaliseren. BSH, het moederbedrijf van Siemens en Bosch, is één van de grotere partijen die het protocol ondersteunt, maar daar komt nu (tijdelijk) een einde aan.

EEBUS is alweer even geleden in het leven geroepen om apparaten in huis te laten samenwerken om zo de beschikbare hoeveelheid energie zo optimaal mogelijk in te zetten. Het protocol is afhankelijk van een energiemanager in huis, die in contact staat met compatibele apparatuur zoals warmtepompen, vaatwassers, autoladers en wasmachines. Op het moment dat er een overschot aan (zonne)energie is stuurt de energiemanager de apparatuur aan, waardoor je optimaal profiteert van zelf opgewekte energie. Ook op basis van verschillende of variabele energietarieven kan de energiemanager apparatuur aansturen. SMA is één van de partijen achter het protocol en heeft dan ook de Sunny Home Manager als energiemanager met EEBUS-ondersteuning in het assortiment. Deze kan gekoppeld worden aan de omvormer voor de zonnepanelen en in de meterkast wordt het apparaatje gekoppeld met de verschillende fasen om het verbruik te monitoren.

Er zijn niet veel fabrikanten die het protocol ondersteunen. De meest bekende zijn Vaillant (warmtepompen), SMA (systemen voor zonne-energie) en BSH (witgoed van Siemens en Bosch). Die laatste partij heeft nu laten weten voorlopig geen nieuwe producten met EEBUS-ondersteuning meer uit te brengen. De nieuwste series, gelanceerd in 2021, beschikken niet meer over deze ondersteuning. BSH laat ons weten;

Advertentie

De apparaten die uitgerust zijn met de ‘oude’ modules blijven gewoon compatible met EEBUS. We blijven dit ondersteunen. Intern is gekozen om te stoppen met de communicatie over de EEBUS-compatibiliteit. Het is voor ons lastig uit leggen, en voor de consument lastig te begrijpen, welke apparaat wel en welk apparaat niet compatible is. Vrijwel alle nieuwe apparaten worden uitgerust met de nieuwe module, wat betekent dat je op termijn bijvoorbeeld geen nieuwe vaatwasser meer kan kopen die op dat moment EEBUS compatible is. Beide partijen (SMA en BSH) hebben de intentie om de comptabiliteit door te zetten maar zijn nog in overleg hoe dit in zijn werk zou moeten gaan.

Simpel gezegd werken bestaande EEBUS-producten van BSH voorlopig dus zonder problemen met een energiemanager die het protocol ondersteunt. Zo maken wij binnen het Smart Living Project gebruik van een wasmachine en droger die het protocol ondersteunen en dus met de SMA Sunny Home Manager gekoppeld kunnen worden. Hoe de toekomst van BSH er op het gebied van EEBUS uitziet is nog de vraag, maar dat geldt eigenlijk ook voor EEBUS zelf aangezien het protocol nog maar weinig tractie bij grote merken lijkt te kunnen vinden.