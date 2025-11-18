Nieuws Smarthome Bediening

Zigbee 4.0: Beter bereik en simpelere installatie

18 november 2025
Zigbee Hub Lidl

De draadloze smarthome-standaard Zigbee krijgt een belangrijke update naar versie 4.0. Deze revisie verbetert de stabiliteit door ondersteuning voor lagere frequentiebanden en vereenvoudigt de configuratie via een nieuwe functionaliteit voor directe installatie.

ZigBee

De meest fundamentele verbetering in Zigbee 4.0 is de ondersteuning voor lagere frequentiebanden, met name de 800 MHz-band in Europa, geïntroduceerd via de techniek ‘Suzi’. Deze uitbreiding is cruciaal omdat lagere radiofrequenties een significant beter doordringingsvermogen hebben dan de standaard 2,4 GHz-frequentie. Dit betekent dat het Zigbee-signaal minder moeite heeft om door muren, vloeren en andere bouwkundige obstakels te reizen. Het resultaat is een robuuster en stabieler netwerk met een groter bereik, wat ideaal is voor grotere huizen of gebouwen waar de dekking op 2,4 GHz soms tekortschiet. In Noord-Amerika zal een vergelijkbare verbetering worden gerealiseerd door de inzet van de 900 MHz-band. De Connectivity Standards Alliance (CSA) is van plan om de certificering van producten die deze nieuwe lagere frequenties ondersteunen, vanaf de eerste helft van volgend jaar te starten.

De introductie van Zigbee Direct richt zich op het vereenvoudigen van de installatie en het verlagen van de drempel voor nieuwe gebruikers. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om nieuwe Zigbee-apparaten direct te configureren en te koppelen vanaf een smartphone of tablet, door gebruik te maken van Bluetooth Low Energy (BLE). Hierdoor is er voor de initiële inbedrijfstelling geen dedicated Zigbee-hub meer nodig. Daarnaast voegt de standaard Batch Commissioning toe. Dit is een efficiëntieverbetering die het mogelijk maakt om meerdere apparaten tegelijkertijd in het netwerk op te nemen, wat de uitrol en configuratie van grote smarthome- of industriële installaties aanzienlijk versnelt en vereenvoudigt.

Zigbee 4.0 omvat ook interne verbeteringen gericht op efficiëntie en energiebeheer. De toevoeging van Coordinated Sample Listening maakt een slimme, gecoördineerde uitwisseling van kleine datapakketten tussen apparaten mogelijk. Dit gebeurt met een minimaal stroomverbruik, wat essentieel is voor de levensduur van batterijgevoede apparaten zoals slimme sensoren. De CSA benadrukt dat al deze wijzigingen de Zigbee-standaard niet alleen voor de consumentenmarkt aantrekkelijker maken, maar ook voor industrieel en zakelijk gebruik. Ondanks de hevige concurrentie van modernere protocollen zoals Matter over Thread, bevestigt deze significante update de intentie van de CSA om Zigbee als een relevante en krachtige, op de IEEE 802.15.4-specificatie gebaseerde, draadloze standaard te behouden.

