Smart Living Project – Flows voor audio en video

Flows voor audio en video

Maar, welke flows hebben we verzonnen om het maximale uit het audio- en videosysteem te halen? De belangrijkste flows hebben te maken met het zitgedeelte van de woonkamer, waar ook de televisie en de Sonos Arc soundbar te vinden zijn. We gebruiken de status van het av-systeem namelijk om de ruimte in de juiste sfeer te zetten. Dit doen we echter niet met de Sonos-app of LG-app binnen Homey (wat wel zou kunnen). Voor het automatiseren van het av-systeem in de woonkamer gebruiken we de Logitech Harmony Elite.

De Logitech Harmony Elite is een universele afstandsbediening waarmee je nagenoeg alle av-apparaten in huis kunt bedienen, van televisies en blu-rayspelers tot game consoles en soundbars. Deze apparaten zijn via Harmony zelf te koppelen en in een activiteit samen te voegen. Zo worden bijvoorbeeld bij de ‘Digitale tv’ activiteit de KPN decoder en de televisie aangezet. Je kunt zelfs een specifiek kanaal en een specifieke input koppelen. We gebruiken de Elite zelfs als de enige remote, waarmee de settopbox van KPN, de televisie zelf en de Oppo blu-rayspeler bediend worden. Met activiteiten kun je middels één druk op de knop meerdere apparaten starten en direct de juiste input laten kiezen.

De hub van de Harmony Elite hebben we middels de Harmony-app voor Homey gekoppeld aan de Homey controller. Zo kunnen we door het aanmaken van activiteiten binnen de Elite deze ook met Homey laten activeren zonder dat er op een afstandsbediening gedrukt wordt. Bijvoorbeeld: je komt binnen en direct wordt de scene ‘filmavond’ gestart. Vanuit Homey wordt de verlichting op het juiste niveau gezet en worden de gordijnen gesloten. De Harmony Elite krijgt de melding om een specifieke activiteit voor ‘film kijken’ te starten waarmee de tv aangezet wordt, de soundbar aangezet wordt en de tv direct Netflix voor je opent. Andersom werkt het ook aangezien we met de Homey precies kunnen uitlezen wat de status van de Harmony Elite is. Welke activiteit staat aan? Welke apparaten zijn hiervoor aangezet? Wordt de activiteit ‘tv kijken’ geactiveerd? Dan kunnen we Homey de verlichting laten dimmen en de Duettes achter de bank laten sluiten. Natuurlijk kun je naast de bediening middels Homey alles ook met de Elite afstandsbediening bedienen. De remotes van de apparaten zelf hebben we op deze manier niet meer nodig.

In onderstaand voorbeeld controleren we de status van de Harmony Elite. ‘PowerOff – Uitgezet’ betekent dat een van de activieiten/scenes die we met de Harmony Elite hebben aangemaakt actief is, bijvoorbeeld ‘digitale tv kijken’ of ‘Netflix kijken’. Op basis van die status veranderen we de verlichting in de woonkamer.

We zorgen in dezelfde flow dat de Luxaflex Powerview Duettes dichtgaan, maar in bovenstaande flow hebben we die eruit gehaald aangezien dit voor een error in de weergave zorgde. In de daadwerkelijke flow staat die er wel tussen. Andersom geldt hetzelfde; als de PowerOff is Aangezet betekent dit dat de televisie is uitgeschakeld en dat de verlichting weer naar de normale status gezet kan worden en de Duettes weer open mogen. Ook in onderstaande flow zijn de Duettes er tijdelijk uitgehaald omdat deze voor een error in de weergave zorgden.

Zoals je ziet worden er verschillende flows gestart die de helderheid bekijken en aan de hand daarvan de verlichting in een ruimte aanpassen. Hieronder vind je de flows die de verlichting in de woonkamer aanpassen.

Met de Harmony Elite kun je alle kanten op, want voor elke situatie kun je een specifieke activiteit aanmaken. Schakel je via een activiteit bijvoorbeeld Netflix in, dan kun je de verlichting, raamdecoratie of andere apparaten daarop laten reageren. Je kunt zelfs de Sonos soundbar een specifiek volume meegeven, op basis van de bron of input die gekozen is.

Op de eerste verdieping gebruiken we geen Harmony Elite afstandsbediening. Daar maken we wel gebruik van de Samsung TV-app die binnen Homey te vinden is. Hiermee kunnen we de televisie bedienen, maar interessanter is het uitlezen van de status. Het bedienen met een afstandsbediening is immers vaak nog het makkelijkst. Zodra Homey ziet dat de televisie is aangezet wordt de verlichting in de slaapkamer hierop aangepast.

De Sonos-speakers in huis kunnen in flows verwerkt worden voor tal van toepassingen. Zo hebben wij een aantal Sonos-speakers gekoppeld aan de deurbel. Zodra iemand op de Doorbird deurbel drukt wordt dit via de Doorbird-app voor Homey geregistreerd en wordt middels een flow een melodie afgespeeld op specifieke Sonos-speakers. Op deze manier heb je snel en eenvoudig een deurbel die door het hele huis te horen is. En mocht je het willen kun je zelf een tijdschema toevoegen zodat je ’s nachts niet gestoord wordt.

Natuurlijk kun je ook hiermee alle kanten op. In plaats van de deurbel zou je ook het alarmsysteem kunnen koppelen en een geluid kunnen afspelen zodra het alarm afgaat. De Sonos-app binnen Homey heeft een grote hoeveelheid aan acties die uitgevoerd kunnen worden, waaronder het veranderen van het volume, het starten van een playlist, het shuffelen van muziek, het dempen van muziek, het afspelen van een geluid, het afspelen van tekst en het groeperen van speakers. Zo kun je wanneer de ‘sfeer scene’ in de badkamer gestart wordt én de Sonos Arc al speelt, beide speakers in dezelfde groep zetten waardoor ze hetzelfde afspelen.

Afhankelijk van de producten die je met Homey gekoppeld hebt kun je nog veel meer mooie scenario’s maken. Zo kunnen we zien wanneer de baby in bed ligt en met die status kunnen we het volume van de Sonos Arc in de woonkamer naar beneden bijstellen. Voor de zomer hebben we ook een sfeerscene voor de tuin in gedachten, waarmee de verlichting op een specifieke stand gezet wordt en de automatisch het favoriete radiostation via de speakers op het terras afgespeeld wordt.