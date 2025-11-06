Motorola onthult de Edge 70 en moto g57 power

Motorola, een Lenovo-bedrijf, heeft de Motorola edge 70 aangekondigd, samen met de nieuwe Moto g57 power.

Motorola edge 70



De motorola edge 70 is onderdeel van de Edge-serie (Premium lijn) en heeft een ultradun ontwerp (een dikte van 5,9 mm met een gewicht van 159 gram) met drie 50MP-sensoren camera’s. Het Super HD OLED scherm heeft een grootte van 6,67 inch met HDR10+. De Snapdragon 7 Gen 4 SOC zorgt voor een soepele Android ervaring. Het toestel draait op Android 16 en Motorola belooft 4 jaar Android OS upgrades en 6 jaar beveiligingsupdates.

moto g57 power

De Moto g57 power valt binnen de G-serie (midrange) en richt zich op een lange accuduur dankzij de grote 7000mAh batterij. Het toestel moet verder goede prestaties bieden tegen een betaalbare prijs. De moto g57 power is de eerste smartphone ter wereld met het Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform. Het 6,72 inch Full HD+ scherm is goed beschermd tegen krassen en vallen dankzij Corning Gorilla Glass 7i. Verder is het toestel IP64 gecertificeerd (beschermt tegen morsen, spetters en stof).

Prijzen en Beschikbaarheid

De motorola edge 70 is beschikbaar vanaf 5 november in de PANTONE kleuren Bronze Green, Gadget Gray en Lily Pad en heeft een adviesverkoopprijs van 799,99 euro.

De moto g57 power is beschikbaar vanaf begin december in de PANTONE kleuren Corsair, Fluidity en Pink Lemonade en heeft een adviesverkoopprijs van 249,99 euro.