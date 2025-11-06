Nieuws Mobile Smartphones

Motorola onthult de Edge 70 en moto g57 power

06 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
Moto-backgrnd

Motorola komt met 2 nieuwe smartphones: de ultradunne Motorola Edge 70 en de moto g57 power met 7000mAh batterij.

moto g57 power Motorola edge 70 Motorola

Motorola, een Lenovo-bedrijf, heeft de Motorola edge 70 aangekondigd, samen met de nieuwe Moto g57 power.

Motorola edge 70


De motorola edge 70 is onderdeel van de Edge-serie (Premium lijn) en heeft een ultradun ontwerp (een dikte van 5,9 mm met een gewicht van 159 gram) met drie 50MP-sensoren camera’s. Het Super HD OLED scherm heeft een grootte van 6,67 inch met HDR10+. De Snapdragon 7 Gen 4 SOC zorgt voor een soepele Android ervaring. Het toestel draait op Android 16 en Motorola belooft 4 jaar Android OS upgrades en 6 jaar beveiligingsupdates.

moto g57 power

De Moto g57 power valt binnen de G-serie (midrange) en richt zich op een lange accuduur dankzij de grote 7000mAh batterij. Het toestel moet verder goede prestaties bieden tegen een betaalbare prijs. De moto g57 power is de eerste smartphone ter wereld met het Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform. Het 6,72 inch Full HD+ scherm is goed beschermd tegen krassen en vallen dankzij Corning Gorilla Glass 7i. Verder is het toestel IP64 gecertificeerd (beschermt tegen morsen, spetters en stof).

Prijzen en Beschikbaarheid

De motorola edge 70 is beschikbaar vanaf 5 november in de PANTONE kleuren Bronze Green, Gadget Gray en Lily Pad en heeft een adviesverkoopprijs van 799,99 euro.
De moto g57 power is beschikbaar vanaf begin december in de PANTONE kleuren Corsair, Fluidity en Pink Lemonade en heeft een adviesverkoopprijs van 249,99 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Another Simple favor 2 Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 02 mei 2025

Streamingtips #18 – Bad Boy, Another Simple Favor en The TMF Story

02 mei 2025
Samsung Galaxy S23 Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 29 september 2025

Android 16 bereikt de Samsung Galaxy S23, maar nog niet overal

29 september 2025
Focal Bathys MG Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 19 juli 2025

Review: Focal Bathys MG – Franse luxebeest houdt de herrie buiten

19 juli 2025
Arpeggio_Mezzo Opus_3 Audio
Reviews Audio 02 oktober 2025

Review: Arpeggio Acoustic Mezzo Opus – Een sterke aanbeveling

02 oktober 2025
Creek Lifestyle 3 Audio
Music Emotion Reviews Audio 03 juli 2025

Creek Audio 4040 CD en 4040 – Een veelzijdig lifestyle duo

03 juli 2025
Samsung Galaxy S25 FE Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 04 september 2025

Samsung Galaxy S25 FE biedt hoogwaardige functies voor een lagere prijs

04 september 2025
Nanoleaf 4D V2 Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 19 augustus 2025

Nanoleaf 4D V2 maakt van iedere tv een Ambilight-tv

19 augustus 2025
GVR_Bender_Set Audio
Music Emotion Verslag Audio Accessoires Bronnen en spelers Luidsprekers Netwerk en streaming Receivers en versterkers 07 augustus 2025

Audioshow Bender hifi in Arnhem – Nieuwe namen, vertrouwde gezichten en twee dagen met lekkere muziek

07 augustus 2025