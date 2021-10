Review: Philips series 9000 scheerapparaat – scheren met een app

Philips GroomTribe-app

Het eerste wat opvalt aan de Philips GroomTribe-app is dat Philips er alles aan gedaan heeft om je zoveel mogelijk extra’s, en dan met name extra informatie, over scheren te geven. Alleen wat data over een scheerbeurt is niet voldoende om een app te vullen en interessant te houden, dus heeft Philips wat leuke toevoegingen gedaan.

Zo kun je met de app jezelf een nieuwe baardstijl aanmeten. Door de camera-app van je smartphone te gebruiken worden verschillende baardstijlen over je gezicht gelegd en kun je dus eenvoudig bepalen wat wel en niet bij je past. Heb je iets gevonden dan bij je past? Dan geeft de app ook nog tips over hoe je die stijl kunt bereiken. Per week (of een paar weken) wordt omschreven hoe je betreffende stijl kunt ‘kweken’ en onderhouden. Er verschijnt zelfs een video over hoe de baardstijl gecreëerd kan worden én er worden accessoires getoond die je erbij kunnen helpen. Daarnaast kun je de app een aanbeveling laten doen voor een baardstijl, op basis van vragen die je kunt beantwoorden over onder meer je haargroei. Als je een stijl gekozen hebt dan volgen er met regelmaat instructies, krijg je stijladviezen en kun je elke week een foto maken om de voortgang te bekijken. Een hele leuke toevoeging, maar je moet er vanzelfsprekend wel de haargroei voor hebben.

Overigens zijn er ook nog scheerplannen beschikbaar voor bijvoorbeeld roodheid, wondjes, ingegroeide of een droge huid. Selecteer je een van deze plannen dan word je met een specifiek aantal scheerbeurten meegenomen door de app om het scheren te optimaliseren en de problemen te voorkomen.

Het homescherm is de plek waar je alle informatie over jouw scheerapparaat terugvindt (tutorials), waar je artikelen over scheren kunt bekijken en snelkoppelingen naar begeleid scheren en de scheergeschiedenis kunt selecteren. Begeleid scheren is wat de naam al aangeeft; wanneer het apparaat gekoppeld is geeft de app in realtime aan hoe de scheerbeurt verloopt. Geef je genoeg druk, maak je de juiste bewegingen en ben je te lang bezig? Middels tekst en kleuren wordt aangegeven of je meer/minder druk moet uitoefenen en of je goede cirkelbewegingen maakt. Nu is het lastig om steeds op je smartphone te kijken tijdens het scheren dus de led-ring laat je middels kleuren ook weten of je te hard of te zacht drukt.

Als je eenmaal klaar bent met scheren krijg je een rapportage te zien. De tijdslijn toont de duur, de druk en de beweging tijdens het scheren, met daarbij in het geel alles wat teveel (of te weinig) is en in het groen wat helemaal goed is. Ook wordt aangegeven dat je het scheerapparaat dient schoon te maken door hem in de schoonmaakpod te plaatsen. De scheergeschiedenis toont het aantal minuten scheren per dag, met een tijdlijn waarin per scheerbeurt het aantal minuten, de druk en de techniek getoond worden.

Tot slot zijn er nog een aantal instellingsmogelijkheden. Zo kun je de modus van de led-ring aanpassen, waarbij je de keuze hebt uit geen indicatie, alleen een indicatie bij teveel druk of altijd een indicatie. De drukfeedback kun je ook naar je eigen stijl en huid aanpassen door een aantal vragen te beantwoorden. Ook de feedback met geluid kun je in- of uitschakelen, en de helderheid van de led-ring is aan te passen. Er is ook een derde vorm van feedback: trillen. Deze kun je ook in- of uitschakelen.