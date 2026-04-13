Evenement Nieuws Audio Luidsprekers

Sphinx Element 3 – Exclusieve luisterervaring bij Taste for Audio op 25 april

13 april 2026 1 Minuut 0 Reacties
Sphinx Element 3

Een echte Nederlandse legende keert terug in de wereld van high-end audio met de volledig nieuwe Sphinx Element 3. Maak nu bij Taste for Audio kennis met deze exclusieve luidspreker.

Sphinx Taste for Audio

Gebouwd op decennia aan kennis en innovatie, combineert deze luidspreker een rijk verleden met geavanceerde technologie uit Siltech en Crystal Cable. Het resultaat is een krachtig, verfijnd en natuurlijk geluid dat muziek tot leven brengt met indrukwekkende helderheid en diepte. Ontwikkeld voor liefhebbers die echte muzikaliteit waarderen, biedt de Element 3 een perfecte balans tussen precisie en emotie. Van een strakke, gecontroleerde bas tot gedetailleerde hoge tonen en een rijke, meeslepende midrange – elk detail wordt weergegeven zoals het bedoeld is. Dit is geen kleine upgrade, maar een complete wedergeboorte van een iconische naam. Maak nu bij Taste for Audio kennis met de Sphinx Element 3. Tijdens deze exclusieve ervaring worden champagne, hapjes en drankjes verzorgd, zodat u in alle rust kunt genieten van wat deze set te bieden heeft.

Locatie: Zutphen – De Stoven 18, 7206 AX
Tijd: van 11:00 uur tot 17:30 uur

Aanmelden kan via:
https://tasteforaudio.com/sphinx-element-3-exclusieve-luisterdag-op-25-april-in-zutphen/

Aanmelden is niet verplicht. Wie zich wél vooraf aanmeldt, ontvangt bovendien een exclusieve goodiebag.

Kunt u er niet bij zijn op 25 april? Geen probleem, de set is ook op andere dagen te beluisteren op afspraak.

Dit wordt geen standaard demo, maar een echte beleving. Muziek zoals het bedoeld is.

