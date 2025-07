Nest Aware-abonnement van Google wordt flink duurder

Google maakt het Nest Aware-abonnement duurder. Volgens de zoekmachinegigant zorgen inflatie en lokale belastingregels ervoor dat men geen andere keuze heeft dan met de markt mee te bewegen. Nest Aware is een betaald abonnement voor Google Nest-camera’s en videodeurbellen waarmee je slimmere meldingen op je telefoon kan ontvangen, de videogeschiedenis kunt opslaan in de cloud, gezichtsherkenning kan activeren en meer. Vorig jaar steeg de prijs al behoorlijk, van 5 euro naar 6 euro per maand en een jaarabonnement van 50 euro naar 60 euro. Het Plus-abonnement steeg van 10 naar 12 euro en het jaarabonnement van 100 euro naar 120 euro.

Dit ga je nu betalen voor Nest Aware

De prijzen stijgen opnieuw en de stijging is helaas nog forser dan vorig jaar. Zo gaat het reguliere abonnement van 6 euro naar 10 euro per maand (jaarabonnement 100 euro) en het Nest Aware Plus-abonnement stijgt van 12 euro naar 18 euro per maand (180 euro per jaar). Qua functies gaat er niets veranderen, deze blijven hetzelfde. Consumenten krijgen dus een flinke stijging voor de kiezen. Je kunt de beveiligingsproducten van Google ook zonder abonnement gebruiken, maar je mist dan wel erg veel handige functies.