Nieuws Smarthome Verlichting

Nanoleaf 4D V2 maakt van iedere tv een Ambilight-tv

19 augustus 2025 1 Minuut 0 Reacties
Nanoleaf 4D V2

Nanoleaf heeft de 4D V2 gelanceerd. Dit is de tweede generatie van de Screen Mirror Lightstrip Kit en tovert iedere televisie om tot een Ambilight-tv.

Nanoleaf Nanoleaf 4D V2

Twee jaar geleden hebben we de Nanoleaf 4D getest. Dit product bestaat uit een Lightstrip die je achter de televisie plakt en een camera. Deze overziet het tv-scherm en stuurt de overeenkomende kleuren achter de wand van je televisie naar de Lightstrip. De Nanoleaf 4D doet daarmee precies hetzelfde als een Ambilight-tv, maar dan met een twist. Het is niet ingebouwd en dus hangt er een camera boven je televisie om de kleuren te herkennen en deze weer te geven via de Lightstrip. Inmiddels is het tijd voor de Nanoleaf 4D V2, de tweede generatie van dit product met diverse verbeteringen.

Zo is de Screen Mirror and Lightstrip Kit en het camerasysteem dit keer volledig nieuw opgebouwd voor een echte cinematografische ervaring. Zowel wittinten als kleur worden accurater weergegeven om iedere scene tot leven te brengen. De installatie is makkelijker gemaakt en werkt op tv’s tot 65-inch en je kan de Lightstrip makkelijk aanpassen naar de grootte van jouw tv. Dankzij Nanoleaf Sync+ kun je ook andere lampen van het merk opnemen in de ervaring. De Nanoleaf 4D V2 is makkelijk te bedienen en in te stellen via de Nanoleaf-app.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf 4D V2 is per direct verkrijgbaar voor 99,99 euro via de website van Nanoleaf.

