Nanoleaf lanceert Shapes Ultra Black Edition tijdens ‘Nanoversary’

Het 10-jarig bestaan noemt Nanoleaf ‘Nanoversary’ en dat wordt gevierd met diverse aanbiedingen én de lancering van een nieuw product. We kennen Nanoleaf van de witte led-panelen in allerlei vormen en maten. Je kunt ze met elkaar verbinden en zo zelf een uniek patroon aan de wand maken. Je hebt driehoeken, vierkanten, lichtbalken en allerlei andere soorten. Recent zijn we zelf nog met de Nanoleaf Lines aan de slag gegaan. Al deze led-panelen zijn wit. Tijdens het 10-jarig bestaan lanceert het bedrijf een gelimiteerde opgave in het zwart: Nanoleaf Shapes Ultra Black Edition.

Volledig matzwart

De Nanoleaf Shapes Ultra Black Edition koop je via de website van het bedrijf voor 219,99 euro. Standaard krijg je negen panelen in de Smarter Kit, maar je kunt uitbreiden met Expansion Packs met drie panelen voor 69,99 euro. Dit keer is alles voorzien van een matzwarte finish aan voor- en achterkant. Ook de verbindingsstukken zijn allemaal matzwart, net als het controlepaneel, de kabel en zelfs de stekker. Het enige witte in de verpakking is de handleiding. Uiteraard zijn alle eigenschappen van de andere Nanoleaf-producten weer aanwezig. Je kunt zelf lichtpatronen kiezen of maken, de lichtpanelen laten bewegen op muziek of raak ze aan om ze te laten bewegen.