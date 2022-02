Marmitek lanceert nieuwe Zigbee-schakelaars en -sensoren

Marmitek heeft het assortiment uitgebreid met een serie nieuwe Zigbee-schakelaars en -sensoren. Volgens het bedrijf kunnen de gebruikers met de schakelaars eenvoudig wisselen tussen geprogrammeerde lichtscenes en de lampen met één druk op de knop aan- of uitzetten. Je bedient de producten van Marmitek via de Smart Me-app. Eerder hebben we deze app gebruikt bij de slimme videodeurbel en de slimme wifi-lampen van het bedrijf.

Zigbee-schakelaars van Marmitek

De drie nieuwe schakelaars zijn verkrijgbaar onder de namen Push ME, Push LE en Push LO. De Push ME is een Zigbee 3.0 Smart Button en is verkrijgbaar in de kleur wit. Je kunt tot 3 verschillende scenario’s instellen en de drukknop werkt op batterijen. De Push LE is een traditionele slimme schakelaar qua uiterlijk. De Zigbee 3.0-schakelaar is verkrijgbaar in het wit en in het zwart en laat je tevens drie scenario’s gebruiken. Tot slot is er ook de Push LO, een dubbele slimme schakelaar. Deze maakt tevens het programmeren van zes scenario’s mogelijk. De drie nieuwe Zigbee-schakelaars werken allen op batterijen en vereisen een Zigbee-hub, zoals de Link Me van Marmitek zelf. De Zigbee hub van Marmitek zelf heeft ruimte voor 128 slimme schakelaars of sensoren.

Zigbee-sensoren van Marmitek

Naast schakelaars komt het bedrijf ook met nieuwe Zigbee-sensoren. Zo is daar een watermelder (Sense MA), een bewegingssensor (Sense ME), een deursensor (Sense MI) en een hygrometer (Sense Mo). Deze laatste kun je koppelen aan bijvoorbeeld een slimme stekker. Is er een bepaalde luchtvochtigheidsgraad bereikt? Dan kan je via de Smart Me-app een slimme stekker laten inschakelen zodat een luchtbevochtiger aan de slag kan.

Prijzen en beschikbaarheid

De Zigbee-schakelaars en -sensoren zijn per direct verkrijgbaar voor de volgende prijzen:

Push ME: 32,99 euro

Push LE (wit): 27,99 euro

Push LE (zwart): 27,99 euro

Push LO (wit): 32,99 euro

Push LO (zwart): 32,99 euro