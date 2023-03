De integratie in Busch-free@home is eenvoudig. De SMART+-wifi-lampen en -armaturen worden via de LEDVANCE-app met de eigen router verbonden. Vervolgens kunnen ze via het myBUSCH-JAEGER-portaal worden geïntegreerd in het Busch-free@home-systeem. Er zijn dus geen extra gateways nodig.

De slimme lichtbesturing maakt het mogelijk om bijvoorbeeld heel precies accentverlichting in te stellen, sfeervolle verlichting te creëren of te zorgen voor extra veiligheid. Zo is automatische schakeling mogelijk: een ingebouwde bewegingsmelder zorgt ervoor dat het licht aangaat bij beweging. Of denk aan een party-scène met precies de gewenste verlichting en muziek, een geprogrammeerde rolluikstand en de deur die automatisch opengaat. Ook is het eenvoudig om sfeer- en vloerlampen te bedienen via een lichtschakelaar of paneel – ook als ze verplaatst worden. Bovendien kunnen alle licht- en woonfuncties worden bediend met de Busch-free@home APP next.

De LEDVANCE SMART+-wifiproducten zijn net als Busch-free@home verkrijgbaar bij de elektrogroothandel. Dit betekent dat installateurs de armaturen en lampen direct in het plan van het smarthomesysteem kunnen meenemen. Het via wifi bedienbare LEDVANCE-assortiment bestaat uit 66 ledlampen en meer dan 150 led-armaturen voor binnen en buiten, die in bestaande verlichting kunnen worden gemonteerd. Daarnaast zijn er ledstrips en tussenstekers verkrijgbaar.