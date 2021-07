Busch-Jaeger komt met digitale DAB+-radio voor de slimme badkamer

Busch-Jaeger komt met een nieuwe digitale DAB+-radio die speciaal gemaakt is voor wellnessomgevingen als de badkamer. Uiteraard kun je dit model ook in andere ruimtes in huis gebruiken.

De Busch Jaeger digitale DAB+-radio zet je niet zomaar eventjes neer. Het is namelijk een inbouwmodel die in elke standaard inbouwdoos past en naadloos te integreren is in de schakelaarprogramma’s van Busch-Jaeger. Daarnaast zijn er ook bijpassende inbouwluidsprekers verkrijgbaar. Kies je voor de BTconnect DAB+-versie, dan heb je nog meer mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt hiermee afzonderlijke Bluetooth-luidsprekers aansturen en muziek streamen vanaf je smartphone of tablet naar de inbouwradio en de eventuele aanwezige aangesloten luidsprekers.

Inbouwmodule met kleurendisplay

De inbouwmodule beschikt over een kleurendisplay met hoge resolutie voor de weergave van informatie als muziektitels, covers en zenderlogo’s. Ook functies als een slaap-/wekfunctie (alarm), stereo-/mono-omschakeling en een geheugen van acht zenders behoort tot de mogelijkheden. De speciale impulsingang zorgt voor het op afstand in- en uitschakelen van de radio.

Je kunt de inbouwluidsprekers gebruiken van het Busch-AudioWorld-systeem. Deze hebben een diameter van 13 centimeter (5″) en zijn verkrijgbaar voor zowel vochtige als droge ruimtes. De speakers beschikken over metalen of kunststofroosters om te beschermen tegen vervuiling en beschadigingen. Bekijk de Busch-Jaeger DAB+-radio op de website van de fabrikant.