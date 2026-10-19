FWD Thuistest: zoek jij mee naar de echte waarde van 6 kWh thuisopslag?

Een thuisaccu beoordeel je niet in een testopstelling. Je beoordeelt hem in een echt huis, met een warmtepomp die ’s winters bijspringt, een vaatwasser die op het verkeerde moment aanslaat en een auto die om tien uur ’s avonds nog aan de laadpaal gaat. Daarom gaan we het, net als bij onze eerdere Zendure-thuistest, weer anders aanpakken: een FWD thuistest, bij vier gezinnen thuis.

Wat is de SAMDUO Nex E6000?

De Nex E6000 is de nieuwste thuisaccu van SAMDUO, een fabrikant die zich specifiek richt op compacte opslag voor Europese huishoudens. Het is een alles-in-één systeem van 6 kWh met de batterijcellen, het batterijmanagementsysteem en de omvormer in één behuizing. Opvallend is de vormfactor: met een diepte van 11,9 centimeter past hij op plekken waar de meeste thuisaccu’s niet terechtkunnen. Het ontwerp werd dit jaar bekroond met de Red Dot Design Award 2026.

Technisch gezien is het een AC-gekoppelde accu die je op een gewoon stopcontact aansluit, met in de standaardconfiguratie een gecertificeerde teruglevering van 800 watt en een laadvermogen tot 2.600 watt. Het systeem is modulair: tot 15 units samen leveren maximaal 90 kWh aan opslag. SAMDUO belooft een rendement van 70% capaciteit na meer dan 10.000 cycli, geeft tien jaar garantie en rekent op een levensduur van vijftien jaar.

Wat het systeem interessant maakt voor de Nederlandse markt zijn drie dingen. Elke review-unit komt standaard met een eigen P1-meter die DSMR 4.x en 5.x ondersteunt. De SAMDUO App kent naast een Self-Consumption-modus ook een AI-modus (SAMDUO Intelligence) die een voortschrijdend 24-uursplan maakt op basis van weersverwachting, dynamische tarieven en jouw verbruikspatroon. En er is een lokale Open API v1.0 met mDNS-ontdekking en TCP/UDP-besturing, plus RS485, waardoor koppeling met Homey en Home Assistant mogelijk is.

Wat zoeken we?

We zoeken vier gezinnen die bereid zijn de SAMDUO Nex E6000 vier weken thuis te gebruiken en daar eerlijk over te rapporteren. We mikken bewust op verschillende profielen, omdat juist de contrasten de thuistest waardevol maken.

Een gezin met zonnepanelen en een vast of modelcontract, dat wil weten hoeveel eigen opwek er daadwerkelijk in huis blijft.

Een huishouden met een dynamisch stroomcontract, dat wil ervaren wat de AI-modus doet met laden en ontladen op koersmomenten.

Een gezin met een warmtepomp, inductie en eventueel een elektrische auto, dat ervaart of 6 kWh ook écht een avond en nacht overbrugt

Een smart home-liefhebber met Homey of Home Assistant, die wil onderzoeken hoe ver de lokale Open API in de praktijk reikt.

Er is geen “goed” of “fout” profiel. Overlap tussen de categorieën is prima; wat telt is de diversiteit over de vier huishoudens.

Wat verwachten we van jou?

Niet veel, maar wel eerlijk. We vragen je om:

De SAMDUO Nex E6000 inclusief P1-meter te installeren en vier weken dagelijks te gebruiken.

Een gestructureerde vragenlijst in te vullen over je ervaring (die sturen we na selectie mee).

Aan het einde mee te werken aan een terugkoppeling die we publiceren op FWD.nl, zowel als round-up als in de vorm van een eigen review per huishouden.

Technische voorkennis is geen vereiste. Wel belangrijk: een werkende elektriciteitsmeter met P1-poort (DSMR 4.x of 5.x), een 2,4 GHz wifi-netwerk, en de bereidheid om ook kritisch te zijn als iets tegenvalt. Voor wie het maximum uit het systeem wil halen, is een eigen groep in de meterkast aan te bevelen; dat is geen voorwaarde voor deelname, maar wel iets om in je aanmelding te vermelden.

Aanmelden

Interesse? Mail ons voor 31 oktober 2026 via het aanmeldformulier onderaan deze pagina en vertel kort over je huishouden: woonsituatie, aantal zonnepanelen (of niet), type stroomcontract, aanwezigheid van warmtepomp of EV, en of je al ervaring hebt met smart home-platforms zoals Homey of Home Assistant. Op basis van de aanmeldingen stellen we een zo divers mogelijke testgroep van vier samen. Deelnemers krijgen vervolgens de volledige testopstelling thuisgestuurd en mogen die na afloop houden.

We kijken ernaar uit om te zien wat 6 kWh in jouw huis echt doet.