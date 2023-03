Is Ring in gevaar door een ransomware-groep?

“We hebben natuurlijk altijd de optie om je data te lekken”, waarschuwt een hackergroep Ring. Het smarthomemerk wordt gechanteerd nadat het mogelijk door ransomware is getroffen. Hierbij worden belangrijke bedrijfsdocumenten en -systemen door hackers op slot gezet en moeten er flinke bedragen worden betaald om die documenten en systemen weer vrij te laten geven.

Ransomware

Er zijn de laatste tijd veel grote bedrijven die het slachtoffer worden van ransomware: woningcorporaties en zelfs ziekenhuizen hebben eronder te lijden. Ook Mediamarkt, Electronic Arts, Nvidia en Toyota zijn de laatste tijd allemaal slachtoffer geworden van ransomware. Het probleem met dit type aanval is dat er maar één medewerker hoeft te zijn die even niet oplet en op een verkeerde link klikt.

Nu heeft Ring daar ook last van, zo blijkt. Het smarthomebedrijf dat in handen is van Amazon schijnt te zijn aangevallen door ALPHV, een groep die de malware BlackCat maakt. Het dreigt de buitgemaakte data te lekken als Ring het gevraagde bedrag (dat onbekend is) niet betaalt. In een intern Slack-kanaal van Amazon zou zijn gezegd dat medewerkers hierover niets moeten bespreken en dat de juiste securityteams al op de zaak zitten.

Ring

Op dit moment heeft Ring nog niets losgelaten over de aanval. Het is niet duidelijk of er klantdata of alleen bedrijfsdata in het geding is. Het is wel belangrijk dat hierover snel duidelijkheid komt. In 2019 is er een groep hackers geweest die mensen hun Ring-camera’s besloten te hacken en zelfs tegen hun slachtoffers spraken via de tweewegcommunicatie van de camera’s. Ook camera’s in de slaapkamer van drie jonge meiden. Het is een reden voor mensen met een smarthome om niet te kiezen voor een camera die in de cloud werkt, al blijkt uit het recente incident met Eufy dat niet alle smarthomebedrijven eerlijk zijn over hun ‘lokale’ opslag.

Als Ring inderdaad ten prooi is gevallen aan ALPHV dan is het voor veel mensen de vraag wat er precies van hen is gestolen. Miljoenen mensen hebben een videodeurbel van het merk, al heeft het ook beveiligingsensoren, panic buttons en floodlights. We houden het nieuws rondom Ring in de gaten, hopend dat er geen klantgegevens op straat komen te liggen.