Humax komt met Wi-Fi Smart Plug: slimme stekker met energiemonitoring

Humax komt met de Wi-Fi Smart Plug met energiemonitoring. Je kent het bedrijf in Nederland waarschijnlijk van de settopboxen of Android TV recorders. Dit keer dus een wellicht verrassende beweging richting de smarthomemarkt. De Humax Wi-Fi Smart Plug is een slimme stekker die je op afstand kunt bedienen om een apparaat in of uit te schakelen. En in de tijd van dure energierekeningen is het ook wel handig om te kijken hoeveel een aangesloten apparaat precies verbruikt. Dat houdt deze slimme stekker van Humax dus ook precies bij.

Je kunt de Smart Plug ook koppelen met Google Assistant of Amazon Alexa om deze met je stem te bedienen. Je hebt verder geen hub nodig, maar sluit deze direct aan op je wifi-netwerk. Bediening kan met de Humax Smart Living-app en als we deze app zo bekijken, dan zou de slimme stekker heel goed een Tuya-apparaat kunnen zijn. Je kunt de slimme stekker thuis en onderweg bedienen, schema’s instellen en natuurlijk kijken hoeveel stroom het aangesloten apparaat precies verbruikt.

Prijs en beschikbaarheid

De Humax Wi-Fi Smart Plug is in eerste instantie te koop via de Engelse website van Humax. Op de Nederlandse website is de slimme stekker nog niet verschenen, maar zodra dat het geval is zullen we dit bericht updaten. De prijs is 14,95 in Engelse ponden.

