Google lekt nieuwe beveiligingscamera’s op eigen website

Google bevestigde al in januari dat we later in het jaar kunnen rekenen op een serie nieuwe beveiligingscamera’s. Maar tot op heden hebben we daar nog niets van gezien. De online winkel geeft nu alvast een glimp van wat we kunnen verwachten.

Google werkt aan nieuwe Nest-camera’s

Voor zover we kunnen zien werkt het bedrijf aan meerdere modellen. Zo kunnen we onder meer een camera voor binnen en buiten verwachten, die een ingebouwde accu heeft. Ook komt er een Nest Cam met een spotlamp en een nieuwe Nest-deurbel met een accu aan boord. The Verge heeft screenshots gemaakt van de winkelpagina, waar tevens knoppen als Learn more en Buy op te zien zijn. Wanneer je op die knoppen zou drukken, dan kom je uit op de hoofdpagina van de winkel. Het lijkt er dus op dat de pagina’s te vroeg online gekomen zijn.

Mochten de afbeeldingen daadwerkelijk producten tonen die er nog aankomen, dan heeft Google een aantal gaten opgevuld in zijn portfolio. Dit zijn namelijk producten die het bedrijf nog niet aanbiedt en er zijn vast mensen die hier naar op zoek zijn. Het bedrijf wil niet ingaan op de geruchten en laat weten geen commentaar te hebben. We zullen dus nog even moeten wachten tot de zoekmachinegigant zelf met het nieuws naar buiten komt.