Google kondigt twee camera’s (voor binnen en buiten) en slimme speaker aan

02 oktober 2025 3 Minuten 0 Reacties
Google laat weten dat het bedrijf nieuwe producten lanceert: twee camera's (voor binnen en buiten) en een nieuwe slimme speaker.

Google wil zijn AI, Gemini, verder integreren in een nieuwe productlijn. Dit betekent slimmere camera’s, een nieuwe deurbel en een speaker die ontworpen is om natuurlijker met je te communiceren. Dit kun je in de komende maanden van Google verwachten.

De kern van de nieuwe generatie apparaten is Gemini for Home. Die AI is ontworpen om de context in je huis beter te begrijpen. In plaats van simpele meldingen, maakt Gemini complexere en nuttigere interacties mogelijk. Denk aan:

  • Slimmere notificaties: Krijg gedetailleerde meldingen zoals “de hond springt uit de box”, inclusief een ingezoomde videoclip van het moment.
  • Vraag het je huis: Doorzoek je videogeschiedenis met normale spreektaal. Vraag bijvoorbeeld: “Wat is er met de vaas in de woonkamer gebeurd?” en Gemini toont je de relevante beelden met een beschrijving.
  • Dagoverzicht: Ontvang een korte en overzichtelijke samenvatting van uren aan beeldmateriaal, zodat je snel op de hoogte bent van de belangrijkste gebeurtenissen.

Nieuwe Google Nest Cams en Deurbel

Om de nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten, introduceert Google drie nieuwe, bedrade apparaten: de Nest Cam Indoor (derde generatie), Nest Cam Outdoor (tweede generatie) en de Nest Doorbell (derde generatie). De camera’s zijn vanaf de grond opgebouwd met de nieuwe AI-mogelijkheden in het achterhoofd. Ten opzichte van vorige versies zijn dit de belangrijkste hardwareverbeteringen.

  • Betere beeldkwaliteit: Alle camera’s hebben nu 2k hdr-video, waardoor details scherper zijn. Zo kan het systeem scènes nauwkeurig analyseren.
  • Breder zichtveld: De camera’s hebben een beeldhoek van 152 graden en de deurbel biedt een extra hoge 1:1 beeldverhouding. Hiermee zie je niet alleen bezoekers van top tot teen, maar ook pakketjes die voor de deur liggen.
  • Beter zicht in het donker: Dankzij een nieuwe sensor en een groter diafragma presteren de camera’s beter bij een gebrek aan licht, waardoor ze in kleur kunnen opnemen tijdens de schemering.

Standaard krijg je nu ook zes uur aan videogeschiedenis van gebeurtenissen (in clips van tien seconden), een verdubbeling ten opzichte van de vorige generatie, zonder dat je daar een abonnement voor nodig hebt.

De nieuwe Google Home Speaker

De nieuwe Google Home Speaker is het eerste audioapparaat dat specifiek ontworpen is voor Gemini. Dit moet resulteren in snellere, vloeiendere gesprekken. Een nieuwe lichtring aan de bovenkant geeft visuele feedback en toont aan of Gemini luistert, nadenkt of antwoordt.

De speaker levert een 360-graden-geluid en introduceert een langverwachte functie. Net als met de Apple HomePod kun je twee modellen koppelen aan de mediaspeler van het bedrijf, in dit geval de Google TV Streamer, waarmee je toegang krijgt tot surroundsound. Ook is er een fysieke schakelaar waarmee je de microfoon uitschakelt.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Nest Cam Indoor (99,99 euro) en Nest Cam Outdoor (149,99 euro) zijn vanaf 1 oktober verkrijgbaar in Nederland. De Nest Doorbell komt aanvankelijk alleen uit in de VS en Canada; over een Nederlandse release is nog niets bekend. De nieuwe Google Home Speaker (99,99 euro) wordt in het voorjaar van 2026 gelanceerd en komt dan ook naar Nederland. Tot slot: de Gemini for Home-functies rollen eerst uit in Engelssprekende landen. Apparaten in andere regio’s, waaronder Nederland, ontvangen de functies begin 2026.

