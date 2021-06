Google Home krijgt in nieuwe update functies van Google Wifi-app

Tot op heden kon je twee apps gebruiken om je Google/Nest Wifi-netwerken te configureren. Namelijk de Google Wifi-app en de Google Home-app. De Google Wifi-app zal deze maand nog helemaal verdwijnen. De app verdwijnt uit de Google Play Store en je kunt er vanaf dat moment dus helemaal niets meer mee. De functies van de Google Wifi-app worden overgenomen door de Google Home-app. En deze app krijgt vandaag een update met de laatste overgenomen functies.

Google Home versie 2.39.1.7 zal vandaag uitrollen naar Android en iOS en neemt drie functies over van de uittredende Google Wifi-app. Zo blijkt uit de pagina op de Google Play Store. Het gaat om de volgende functies:

Problemen met je Google Wifi- of Nest Wifi-netwerk makkelijk oplossen. In de geüpdatete wifi-apparaatweergave kun je apparaten met een slechte verbinding bekijken.

Realtime en historische gegevens over bandbreedtegebruik bekijken voor je apparaten.

Een lijst met offline apparaten bekijken die in de afgelopen 30 dagen online zijn geweest om inzicht te krijgen in eventuele verbindingsproblemen.

Google Wifi-app vervangen door Google Home

De nieuwe update is zojuist verschenen, alhoewel de nieuwe functies nog niet daadwerkelijk in de app zijn verschenen. Waarschijnlijk moeten we even wachten tot Google daadwerkelijk de knop omdraait. In onze review kon je lezen dat we erg tevreden waren over de Google Nest Wifi. Voor dat apparaat werd je ook al aangemoedigd om de Google Home-app te gebruiken, in tegenstelling tot het eerder verschenen Google Wifi-systeem.