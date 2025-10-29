Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten

DJI brengt hun eerste robotstofzuigers op de markt

29 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
romo-backgrnd

DJI brengt hun eerste robotstofzuigers op de markt met de ROMO-serie. Deze bestaat uit drie verschillende modellen.

robotstofzuiger DJI dweilrobot romo

De Chinese fabrikant DJI (vooral bekend van hun drones, zoals de Mavic) brengt voor het eerst robotstofzuigers op de markt. Met hun ROMO productlijn gaan ze de markt van robotstofzuigers betreden. Op dit moment zijn er 3 verschillende modellen die qua eigenschappen voor het grootste deel overeen komen. Alle modellen kunnen zowel stofzuigen als dweilen. Met hun bewezen technologie in de drones en LiDAR sensoren kan de ROMO zeer nauwkeurig obstakels herkennen en vermijden.  Ze beschikken over 25.000Pa aan zuigkracht en zijn 200 dagen te gebruiken zonder onderhoud. Voor het dweilen is een 164mL tank aanwezig voor water en/of reinigingsmiddel.

De 3 aangekondigde modellen zijn:

  • DJI ROMO S: het instapmodel met alle bovengenoemde kenmerken in een witte behuizing
  • DJI ROMO A: deze beschikt over een stijlvolle transparante behuizing
  • DJI ROMO P: het topmodel met 2 extra features ten opzichte van het A-model:  het desinfecteren van stofzakken met UV licht en ondersteuning voor geurverwijderaars voor vloeren.

Prijzen en beschikbaarheid

De ROMO stofzuigers zijn vanaf nu verkrijgbaar in Europa. De ROMO S kost 1299 euro, de ROMO A 1599 euro en de ROMO P krijgt een adviesprijs van 1899 euro. In de periode 28-10-2025 t/m 10-11-2025 geldt een actietarief met kortingen tot 200 euro. Tevens zijn er diverse accessoires aan te schaffen, zoals borstels, reinigingsmiddel en stofzakken.

