‘Deze nieuwe Philips Hue-lampen verschijnen in september’

Het duurt nog even voordat de nieuwe Philips Hue-lampen door Signify worden aangekondigd, maar website Hueblog heeft al een kleine preview gegeven van de nieuwe lampen die in september zullen lanceren.

Volgens Hueblog zullen we Philips Hue-lampen gaan zien die veel helderder zijn dan de huidige 806 lumen. De standaard E27-formaten (grote fitting) worden straks uitgebreid met lampen van 1.100 lumen. Dat is nog niet alles, want er komen volgens Hueblog ook lampen van zelfs 1.600 lumen. De behuizing is dan wel iets groter gemaakt om de warmte op te vangen, dus de lampen zijn een slagje groter. Toch zouden we die 1.600 lumen gaan zien voor de hele reeks. Dat wil zeggen White, White Ambiance en White and Color Ambiance.

Nieuwe Philips Hue-filamentlampen

Daarnaast komen er ook nieuwe filamentlampen in het assortiment. De filamentlampen Standard, Edison en Globe zijn vanaf september ook in White Ambiance verkrijgbaar. De lampen krijgen twee filamenten, zodat zowel warm wit als koel wit weergegeven kan worden. Deze lampen krijgen een helderheid van 550 lumen. Daarnaast gaan we ook een E14 filamentlamp zien (kleine fitting). Deze komt niet in White Ambiance, maar met een vaste kleurtemperatuur. Wel kun je deze lamp dimmen.

Volgens Hueblog zijn dit nog niet alle nieuwe lampen, maar gaan we ook nieuwe producten met ‘Gradient-technologie’ zien. Deze technologie zien we tot nu toe alleen in de Gradient Lightstrip en combineert meerdere kleuren licht, maar zou naar meerdere nieuwe lampen moeten komen.