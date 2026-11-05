Van een omlaag vallende binnenspiegel tot Tannoy en Fyne Audio

Behalve dat ik regelmatig een Accuphase-test realiseerde, werd mijn band met Paul in de loop der jaren steeds hechter en dieper. Ik weet nog goed hoe hij cadeautjes meebracht bij de geboorte van onze beide kinderen, hoe goed hij met mijn vrouw overweg kon en hoe trouw hij onze toenmalige jaarlijkse audiobarbecue bezocht. Maar de grootste lol hadden we samen met artikelen over zijn slaapkamerstudio. Dat was de plek waar hij zijn albums opnam en waar zijn grote liefde, de radiozender Hi-on-line, werd bediend en gecontroleerd.

Deze zender groeide in de loop der jaren steeds verder uit tot het muzikale en audiofiele kwaliteitsmedium dat Paul voor ogen had. Zelfs na zijn dood wordt nu naarstig gezocht naar een opvolger. Dus als u nog iemand weet die interesse heeft om het levenswerk van Paul in de lucht te houden, kunt u zich melden bij de redactie.

Tijdens een van deze bezoeken vertelde hij vol trots over zijn nieuwe auto, een Citroën C5, en dan met name over de ‘gave audioset’ die hij daarin had laten bouwen. We stapten vervolgens samen in de auto en Paul ‘zwengelde’ de ‘radio’ aan. Het was een mooie zomerse dag en Pauls buurman stond op een ladder de bovenramen te lappen. Ik weet niet meer precies welke muziek Paul had opgezet, maar het laag was vervolgens zo enorm luid en impactvol dat ik de buurman hogelijk verbaasd op zijn ladder zag balanceren en de binnenspiegel de hopeloze strijd zag opgeven. Met een boog viel deze van zijn houder op het autotapijt.

‘Dat is gaaf’, zag ik Paul liplezend zeggen. ‘Een spiegel die er al bij een beetje laag vanaf klettert. Hij zat vast niet goed vast’, zei hij, bulderend van het lachen.

Een andere grote liefde naast Accuphase was aanvankelijk Tannoy en later de voortzetting daarvan in de vorm van Fyne Audio. Zeg maar: een super-Tannoy. Als muzikant hield Paul van de grote expressie, de sterke focus — ideaal bij het zelf muziek maken — en de fysieke impact van beide luidsprekermerken. De combinatie met Accuphase werkte ook heel goed en ik heb dan ook samen met hem menig uur op de bank in zijn Bredase woonkamer doorgebracht. Maar het mooiste vond ik de momenten waarop hij bij hem thuis of bij mij zijn gitaar ter hand nam. Ik zette dan een Stonehenge-album op, waarbij hij live de gitaarpartij invulde. Ik krijg nog kippenvel als ik die momenten voor de geest haal.