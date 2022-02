Anker lanceert Eufy Video Doorbell Dual met twee camera’s

De nieuwe Eufy Video Doorbell Dual komt met twee camera’s aan boord. Zo is er een normale camera die naar voren kijkt richting eventuele bezoekers. En er is een naar beneden gerichte camera die eventuele pakketjes in de gaten blijft houden. Zo krijg je dus een completer beeld van alle gebeurtenissen bij je voordeur. De videodeurbel werd tijdens de CES al aangekondigd, maar is vandaag gelanceerd in Nederland en ook per direct verkrijgbaar.

De Eufy Video Doorbell Dual heeft een 2k-camera die je bezoekers in de gaten houdt. Daaronder, schuin naar beneden gericht is een tweede 1080-camera om geleverde pakketten in de gaten te houden. Dit is echter niet het enige verschil met de normale videodeurbel van Eufy. Zo is daar de nieuwe Delivery Guard-functie. Je krijgt meldingen wanneer een pakket in afgeleverd en ontvangt ook eventuele herinneringen dat je het pakketje nog voor je voordeur weg moet halen. Er zijn ook stappen gezet op het gebied van de AI. Familie en vrienden kunnen nu herkend worden en je kunt ook kiezen om alleen meldingen te ontvangen bij beweging wanneer er onbekenden voor de deur staan.

Minder valse meldingen

De nieuwe Radar and Passive Infrared-technologie kan beweging herkennen, waardoor valse meldingen met 95 procent worden verminderd. Hierbij kijkt de radar naar afstand en invalshoek om te beoordelen of er iemand voor je deur aan het rondhangen is. Eventueel kan er automatisch een waarschuwing verstuurd worden.

De nieuwe Eufy Video Doorbell Dual maakt gewoon weer gebruik van de HomeBase. Je hebt dus geen abonnement nodig en opnames worden lokaal opgeslagen op de ingebouwde 16 GB. De videodeurbel is zowel bedraad als draadloos te installeren en de batterij moet ongeveer zes maanden zonder opladen meegaan. Google Assistant en Amazon Alexa worden ook weer (gedeeltelijk) ondersteund, maar je slimme speaker als gong gebruiken hoort nog altijd niet tot de mogelijkheden.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy Video Doorbell Dual is per direct verkrijgbaar voor 249 euro en wordt geleverd inclusief HomeBase. Of je ook alleen de videodeurbel los kunt kopen omdat mensen al een HomeBase hebben is nog niet bekend.