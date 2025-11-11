Veiligheid en beveiliging

Anker Innovations brengt de eufyCam C35 beveiligingscamera uit

11 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
eufy-header

De eufyCam C35 is een compacte, slimme beveiligingscamera die eenvoudig te gebruiken is en toch veel opties biedt.

eufyCam C35 Eufy Anker Innovations

Anker Innovations, bekend van de merken Anker, eufy en soundcore, brengt de eufyCam C35 op de markt. Deze nieuwe draadloze beveiligingscamera van eufy is zeer compact en tevens weerbestendig volgens de IP67-norm, dus zowel binnen als buiten te gebruiken. De camera is eenvoudig te monteren (magnetisch, hangend, geschroefd of op een vlak oppervlak).  Het PureColor Vision scherm met een Full HD-resolutie (1080P) zorgt ook in de nacht voor helder beeld.

De HomeBase Mini is de centrale beveiligingshub met AI, lokale opslag (tot 1 TB microSD, niet inbegrepen) en multi-cam setup. De kunstmatige intelligentie van het basisstation herkent personen, voertuigen, dieren en zones waar activiteit plaatsvindt en laat dit in realtime zien. Slimme AI-functies, zoals actieve afschrikking met geluid en licht, het maken van een directe telefoonverbinding en het gebruik time-lapse-opnames, zorgen voor veel functionaliteit en een veilig huis.

Prijzen en beschikbaarheid

De eufyCam C35 is in diverse varianten verkrijgbaar:

  • 1 losstaande camera: adviesprijs €99,00
  • Bundel met 2 camera’s en een HomeBase Mini: adviesprijs €199,99
  • Bundel met 4 camera’s en een HomeBase Mini: adviesprijs €379,00

Alle productfuncties zijn inbegrepen zonder maandelijkse kosten. Voor optionele of premiumfuncties kan een abonnement nodig zijn. De camera en bundels zijn vanaf nu verkrijgbaar op de website van eufy en in de winkel.

Reacties (0)

