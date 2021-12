Amazon Fire TV krijgt een smarthome-dashboard

Amazon geeft zijn Fire TV een flinke update, want het krijgt nu een smarthome-dashboard. Hiermee kun je je smarthome-apparaten beheren vanaf je bank, via je televisie. Denk aan het aan- en uitzetten van je lampen of kijken wie er voor de deur staat.

Je kon al eerder op Amazon Fire TV je smarthome-apparaten aansturen via je sem, maar nu kun je het in een dashboard ook visueel maken. Je hoeft alleen te zeggen: “Alexa, show me my smart home dashboard” en je ziet ongeveer wat je ook ziet op een Echo Show-scherm. Erg handig, want hierdoor heb je beter in kaart welke smarthome-apparaten je allemaal tot je beschikking hebt.

Amazon Fire

Als je op de Alexa-knop drukt, dan kun je een nieuw Alexa snelkoppelingsmenu openen waarmee je snel toegang hebt tot de smarthome-besturing, het nieuws, het weer en je videobieb. Dit krijgen Fire TV-toestellen in de Verenigde Staten eerst, het is nog onbekend wanneer dit verder wordt uitgerold.

Advertentie

Er zijn nog meer nieuwe mogelijkheden van Amazon. De Omni en 4-TV’s krijgen iets nieuws. Je kunt nu je televisie dankzij Alexa Home Theater automatisch laten verbinden met je Echo-luidspreker. Als dit gebeurt krijg je een notificatie op je telefoon, zodat je hier wel van de op de hoogte bent. Alexa Home Theater kan ook het geluid van gameconsoles die zijn aangesloten via HDMI doorgeven. Dat werkte al binnen Omni en 4, maar straks ook met Fire TV Stick 4K Max.

AirPlay 2 en HomeKit

Tot slot komt Apple AirPlay 2 en HomeKit naar de Omni en de 4-TV’s. Zoom maakt binnenkort ook deel uit van de Omni-reeks, maar je hebt daar dan nog wel een aparte webcam voor nodig, want daarvan is Omni niet voorzien. Aan de andere kant komt er nu zoveel bij, dat het ons niets zou verbazen als ook dat binnenkort standaard wordt op deze apparaten.